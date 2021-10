Tšehhi valimised võitis Babiši ees paremtsentristlik koalitsioon

Esialgsed tulemused näitasid Babišile kindlat edumaad, mis vastas ka arvamusküsitlustele, kuid pärast suurte linnade häälte lugemist edumaa kadus.

Kui loetud on enam kui 99,9 protsenti häältest, on parempoolne Kodanike Demokraatlik Partei (ODS), paremtsentristlik TOP 09 ja tsentristidest kristlikud demokraadid kogunud 27,78 protsenti häältest koalitsioonis nimega Üheskoos. Babiši erakond ANO on kogunud 27,14 protsenti.

Sel liidul oleks enamus 200-liikmelises parlamendis koos eliidivastase Piraadipartei ja tsentristidest Linnapeade ja Sõltumatutega (STAN).

"Tundub, et mõlemal demokraatlikul koalitsioonil õnnestub saavutada parlamendienamus, mis tähendab väga tõenäoliselt, et Babišil tuleb minna," ütles Brno Masaryki Ülikooli politoloogia osakonna juht Otto Eibl.

Neljas parlamenti pääsev poliitiline jõud on paremäärmuslik Vabaduse ja Otsedemokraatia Partei (SPD), mis kogus peaaegu kümme protsenti.

Kokku osales valimistel üle 65 protsendi hääleõiguslikest elanikest, võrreldes 2017. aasta üldvalimistega, mil valimisaktiivsus oli 60.84.

67-aastane Babiš seisab silmitsi politsei süüdistusega väidetava pettuse pärast seoses Euroopa Liidu toetustega. Samuti pole EL rahul Tšehhi peaministri kui ärimehe ja poliitiku huvide konfliktiga.

Eelmisel nädalavahetusel selgus Pandora paberitest, et Babiš kasutas oma offshore firmade maksuvabu vahendeid kinnisvara, sealhulgas lossi, soetamiseks Lõuna-Prantsusmaal.

Peaminister ise on nimetanud temavastaseid süüdistusi laimukampaaniaks.

Babiš juhib vähemusvalitsust, kuhu kuuluvad veel vasakpoolsed sotsiaaldemokraadid ja mida toetavad vaikimisi ka 1948–1989 totalitaarset Tšehhoslovakkiat juhtinud kommunistid.

Kuid kommunistid jäid alla viieprotsendise valimiskünnise ega pääse esmakordselt pärast Teist maailmasõda parlamenti.