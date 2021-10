Tšehhi analüütik: Babiši valitsus sai eksisteerida vaid tänu presidendile

Mõttekoja Euroopa Väärtused Julgeolekuks analüütik David Stulik rääkis "Välisilmale", et Babiši partei Rahulolematute Kodanike Algatusrühm (ANO) kaotas valimised osalt Pandora paberite pärast. "Veel nädal enne valimisi näitasid arvamusküsitlused teda valimiste võitjana. Kuid paar päeva hiljem tuli ilmsiks, et tal on offshore-firmad."

Babiš asutas ANO riigi ühe rikkama mehena üheksa aasta tagasi. Tõelise tuule tiibadesse sai erakond 2015. aasta rändekriisi ajal, 2017. aastal sai Babišist peaminister ning ka esimene ametis olev valitsusjuht Tšehhis, keda süüdistati ametlikult maksupettuses, korruptsioonis ning eurorahade väärkasutamises. Babišit on seostatud Tšehhoslovakkia omaaegse salateenistusega ning isegi Nõukogude Liidu KGB-ga.

2019. aastal tõi vastasseis Babišiga tänavatele enam kui 250 000 meeleavaldajat. See oli suurim väljaastumine Tšehhi pinnal pärast sametrevolutsiooni.

"Välisilm" küsis Stulikult, mis saab Babišist nüüd, kus ta on lubanud opositsiooni jääda.

"Tema vastu on esitatud terve rida kriminaalsüüdistusi, Tšehhi politsei uurib mitut majanduskuritegu ja kui ta nüüd enam valitsuses ei ole, on politsei käed vabad. Vaatame, kas mõned süüdistused jõuavad ka kohtusse," rääkis analüütik.

ANO võib Stuliku hinnangul aga kokku kukkuda, kui Babiš peaks poliitikast lahkuma.

"Nüüd näeme, mis juhtub, sest see partei rajaneb liidrile, see on tüüpiline liidripartei. Tema kui liidrita võib partei kokku kukkuda. Vaatame, kas Babiš jääb kõigepealt poliitikasse ja milliseks tema poliitika kujuneb," ütles Stulik.

Babiši tugevaks liitlaseks on olnud president Miloš Zeman, kelle tervis on tekitanud küsimusi juba mõnda aega. Praegu on ta taas haiglas.

"Nad on poliitilised sõbrad. Nad ei ole isiklikult sõbrad. Kuid poliitiliselt ei saa nad teineteiseta eksisteerida. Mõnikord nad tülitsevad poliitilistes küsimustes omavahel, kuid viimane Babiši valitsus sai eksisteerida vaid tänu president Zemani toetusele, sest see oli vähemusvalitsus, mida toetas kommunistlik partei. See on põhimõtteliselt nagu Zemani volitus," rääkis Stulik.

President Zeman on samuti värvikas figuur. Endine peaminister, kes muuseas viis Tšehhi Euroopa Liitu, endine sotside juht, kõva kärakavend ja suitsetaja, diabeediga ratastooli jäänud mees, kes on öelnud, et tahaks Pekingilt õppida, kuidas nad oma ühiskonna stabiliseerisid. Ta on esimene otse valitud president Tšehhis.

"Praegu on president Zeman haiglas ning avalikkusel ja isegi poliitilisel eliidil pole infot, mis seisus ta tervis on. Me ei tea, kas ta üldse on füüsiliselt võimeline kedagi peaministriks määrama," sõnas Stulik.

Valimised võitnud opositsiooni ühisrinne, kes saab parlamendi 200 kohast endale 108, koosneb kahest koalitsioonist, kokku viiest parteist. Suurimat neist, Kodanike Demokraatlikku Parteid, kust tuleb ka uus peaminister, on kirjeldatud kui euroskeptilist, piraadid näiteks jällegi on liberaalid.

"Poliitiliselt esindavad nad kõik tsentristliku ja paremtsentristliku tiiva parteisid. Isegi valimised võitnud Kodanike Demokraatlik Partei pole nii euroskeptiline. Jah, selle ridades on poliitikuid, kes on skeptilised Euroopa Liidu suhtes, kuid nad näiteks ei sea kahtluse alla Tšehhi liikmesust Eurooa Liidus. Igal juhul on need kaks blokki leidnud juba ühiseid punkte oma poliitilises programmis ja eriti just välispoliitikas, suhetes Euroopa Liiduga," rääkis Stulik.

"Probleeme võib tekkida sotsiaalpoliitikas, sest parlamendis pole meil enam ühtegi vasakparteid. Piraadid võivad siin tasakaalustada paremat tiiba, konservatiivset lähenemist, eriti maksupoliitikas, sotsiaalpoliitikas. Ma näen ette pigem neil teemadel probleeme ja vaidlusi," lisas ta.

Kodanike Demokraatlikust Parteist asub valitsuse etteotsa Petr Fiala. "Kahel demokraatlikul koalitsioonil on parlamendis enamus ja neil on võimalus moodustada enamusvalitsus. See tähendab muutust. Meie oleme muutus, teie olete muutus. Me kõik koos andsime Tšehhi Vabariigile võimaluse saada parem tulevik, võimaluse lõpetada võlgadesse jäämine, võimaluse jääda demokraatliku Euroopa osaks, et noortel oleks siin tulevik ja pensionäridel oleks korralik vanaduspõlv. Kuid eelkõige on see õiglase, väärtuspõhise poliitika võit," ütles Fiala pärast valimistulemuste selgumist.

"Petr Fiala on professor, ta on tüüpiline akadeemik. Ta on politoloogia professor. Ta on endine suuruselt ja vanuselt teise ülikooli rektor, ta on väga mõõdukas, loomulikult ka paremtiiva vaadetega, ta on konservatiiv, samal ajal on ta Euroopa-meelne. Ta ei ole ekstreemsete stsenaariumite propageerija, ta sarnaneb Saksamaa kristlike demokraatidega. Tema persooni võiks võrrelda Angela Merkeliga. Ta on väga tasakaalukas, mõtleb enne kaks korda, kui midagi ütleb. Loodan, et saame oma peaministri üle uhked olla," kirjeldas Stulik.