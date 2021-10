Saabuv nädal on pilvisem ja vihmasem

Öö vastu esmaspäeva tuleb enamasti selge või vahelduva pilvisusega. Edela -ja lõunatuul on hoogu juurde saanud ning saartel ulatuvad tugevamad iilid 17 meetrini sekundis ja õhutemperatuur on 2 kuni 8 kraadi, rannikul on soojem ja Kagu-Eestis langeb temperatuur kohati nulli lähedal.

Hommikul antakse ka päikesele võimalus särada, kuid jätkuvalt puhub võrdlemisi tugev edelatuul. Sooja võime oodata 2 kuni 8, rannikul paar pügalat rohke, aga Kagu-Eestis on kohati null kraadi.

Päeval on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis vähese pilvisusega ilm, kuid pärastlõunal pilvisus kõikjal tiheneb ja Lääne-Eestis hakkab vihma sadama. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhk püsib 8 ja 12 kraadi vahel.

Üldiselt saadab saabuv nädal meile pilvi ja vihma juurde, kuid esineb ka selgemaid hetki. Päeval püsib õhk ühtlaselt üheksa kraadi ümber, kuid öösel langevad keskmised ka kahe ja kolme kraadi juurde.