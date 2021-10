Andres Huul: e-kaubandusele peaks tähelepanu pöörama iga ettevõtja

Viimased poolteist aastat on märkimisväärselt kasvatanud e-kanalites ostlemise mahtu. Ometi ei ole paljud ettevõtjad oma müüki veel e-kanalitesse ümber kolinud, kuigi see peaks olema iga äriplaani lahutamatu osa, kirjutab Andres Huul.

E-kaubandusele peaksid koheselt mõtlema kõik alustavad ettevõtjad, samuti need, kes soovivad oma toodetega välisturgudele minna.

E-kanalitesse on liikunud nii esmatarvete müük kui ka mitmed teenused. Samal ajal on valdkondi, kus ümberkolimine on olnud tunduvalt kohmakam. Poodide sulgemise aeg näitas ilmekalt, et e-kaubanduse integreerimine võib osutuda tõsiseks proovikiviks nii suurematele kui ka väiksematele ettevõtetele. Samuti said valusalt pihta värskelt alustanud ettevõtted, mis tegid alles esimesi samme ettevõtte käivitamiseks ning polnud jõudnud veel isegi mõelda e-kanalite kasutuselevõtule.

Millist kasu saab e-kaubandusest ettevõtja

Lähimate aastate jooksul prognoositakse Eestis e-kanalitest ostmise jätkuvat kasvu. Samal ajal on e-kaubanduse potentsiaalne kasu meie ettevõtjate jaoks tegelikkuses palju laiem, sest e-kanalite kaudu on võimalik liikuda ka välisturgudele.

Mõnes mõttes võib öelda, et Eesti ettevõtjatel on praegu lihtsam kui kunagi varem oma toodetega üle riigipiiride minna. Muidugi tuleb endale selgeks teha kohalik seadusandlus, maksusüsteem, tarbijaõigused ja turu eripärad.

Samal ajal ei pea selleks, et oma toodet teisel turul testida, enam ise füüsiliselt teisele poole maakera sõitma. Praegused digilahendused, sh digiturundus ja sotsiaalmeedia on loonud suhteliselt head võimalused oma toodet või teenust läbi erinevate platvormide valideerida, et saada tagasisidet ja teha otsuseid, kuhu suunas edasi liikuda. Otsekaubandusel (dropshipping) põhinev ärimudel on loonud uutmoodi müügivõimalusi, kus tooted müüja kätte füüsiliselt ei jõuagi, vaid liiguvad otse tootjalt või vahelaost kliendini.

E-kaubanduse liit on välja toonud, et Eesti väikestest ja keskmistest ettevõtjatest ekspordib oma tooteid vaid kaheksa protsenti, mis tähendab, et oleme oma näitajatega Euroopa Liidu keskmisest maas. Eesti ettevõtjad kipuvad tihti oma toodete ja teenuste ekspordivõimekust alahindama. Siiski ei peaks me nii alalhoidlikud olema ja e-kaubanduse integreerimine peaks kindlasti neid võimalusi laiendama.

Millele tähelepanu pöörata e-lahenduste kasutuselevõtul

E-kaubanduslahenduste valikul tuleb lähtuda sellest, milline on toodete ja teenuste sihtgrupp, millistes kanalites nad aega veedavad ja milliseid seadmeid nad kasutavad.

"Edukuse juures mängib suurt rolli ka veebipoe kasutusmugavus ja kiirus."

Kui plaanis on luua e-pood, siis tuleb arvestada sellega, et ligi 90 protsenti ostule eelnevast taustatööst tehakse ära mobiiliga. Edukuse juures mängib suurt rolli ka veebipoe kasutusmugavus ja kiirus. Kui leht on aeglane ja sealt ei leia asju üles, siis liigub potentsiaalne ostja kiirelt järgmisele lehele ja sooritab oma ostu hoopis sealt.

Samuti on tähtsad kõikvõimalikud SEO-teemad, et e-pood otsingutulemustes esile tuleks. Vajalik on panustada ka digiturundusse, et kliendi silmis nähtav olla. Üle tuleks vaadata olemasolev reklaamistrateegia ja tähelepanu pöörata katkijäänud tehingutele. Ostukorvi hüljanud klientide ülesleidmine ja nendele suunatud pakkumiste tegemine on kahtlemata üks võimalus, kuidas oma müüki kasvatada.

Oluline on veel välja tuua, et e-kaubanduslahenduste integreerimine oma äritegevusse ei pruugi alati tähendada e-poe loomist. Müügikanalina võib kasutada ka tuntud rahvusvahelisi platvorme, nagu näiteks Amazon või eBay, mis teatud turgudel võivad end isegi rohkem õigustada.

E -kaubanduse teemadega kurssi viimiseks võiks alustuseks osaleda mõnel veebikoolitusel. Maakondlike arenduskeskuste kaudu on neid võimalusi lausa mitu. Kui plaan on rahvusvaheliselt laieneda, siis soovitan igal juhul oma maakonna arenduskeskusega e-kaubanduslahenduste teemal nõu pidada. Samuti tuleks e-kanalite peale mõelda kõigil neil, kes lähimas tulevikus ettevõtlusega alustavad. Ka siin saavad arenduskeskused hea nõuga abiks olla.