Kingapoed sulgevad suurfirmade ja e-kaubanduse edu tõttu kauplusi

Tallinna Kaubamaja Grupp teatas reedel, et sulgeb järgneva aasta jooksul oma kaubanduskeskustes asuvad ABC Kinga ja SHU kingapoed. Grupp jääb edaspidi jalatsitega kauplema põhiliselt e-kanalites, kaubamajas ja osades Selverites.

Kaubamaja Grupi juht Raul Puusepp ütles börsiteates, et ettevõte oli mõnda aega valikute ees, kas jõuliselt strateegiat muuta või kahjumlik ärisuund lõpetada.

NS King jätkab samas mahus, kuid REM King on suurtest kaubanduspindadest juba loobunud.

Rohkem kommentaare tuntud Eesti jalatsite müüja anda ei soovi. Jalatsiäris on konkurents väga tihe, sest Eesti turule on tulnud Euroopa suured tegijad nagu Deichmann ja CCC, ütles Baltimaades 50 kauplust pidava NS Kinga turundusjuht Andrei Maksimik.

"Turg peab ümber jagunema. Mis täpselt juhtuma hakkab, eks tuleb rohkem suunata oma tähelepanu trendidele, klientide soovidele ja ikkagi olla olemas endes kanalites, kus kliendid ootavad nii e-kaubanduses kui kaubanduskeskustes," sõnas Maksimik.

Kuigi NS King paneb praegu rõhku e-kaubanduse arendamisele, kauplusi sulgema ei hakata.

"Eesti on liiga pealinnakeskne, inimestel on veel lihtne teha see paar sammu kaubanduskeskuseni, osta oma jalatsid. Selles suhtes niipea me ei näe kaupluste sulgemist," ütles Andrei Maksimik.

REM Kinga kaupluste omanik Edmund Randal ütles, et ABC Kingale ja Shule sai saatuslikuks sarnasus.

"Suurte müügipindade omamine ei tasu ära. Ja oli väga üllatav, et kaks suurt poeketti põhimõtteliselt dubleerisid teineteise brände, trende. Ja nii töötada oli juba raske, nad konkureerisid omavahel," rääkis Randal.

Lisaks konkurentsi suurenemisele on muutunud ka tarbijate maitse, kes eelistavad klassikaliste kingade asemel sportlikke jalanõusid, millest võidavad jällegi sporditarvete kauplused, ütles Randal.

REM King on tegelikult Kaubamaja Grupi poodidega sarnase muutuse juba läbi teinud. Neil oli üheksa suurt poodi, nüüd on neist järele jäänud kaks.

"Arvatavasti me olime üks sellistest poodidest, õigemini kaubamärkidest, kel oli väga suur müügipind, 800 ruutmeetrit, siin kesklinnas. Meil oli hoopis teine nišš ja me tajusime et toimuvad muutused, kardinaalsed muutused selles nišis ja me hakkasime kaupa vahetama. See on loomulikult valulik ja see ei võta kuu, kaks või kolm aega. Aga me mõtlesime välja oma programmi, muutsime ja oleme sellega põhimõtteliselt rahul," rääkis Randal.