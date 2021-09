Kristi Unt: rahvusvaheline e-kaubandus kogub taas hoogu

Kuna välismaalt tellimine on platvormidel käibemaksu kogumise tõttu nüüd mugavam kui enne, siis on siseriikliku e-kaubanduse kõrval taas tuure kogumas ka välismaalt tellimine.

Kolmandate riikide (ehk EL-i välistest riikidest saadetud) pakimahud langesid 1. juulist rakendunud maksumuudatuse mõjul juunis-juulis ca 40 protsenti võrreldes maikuiste tippmahtudega, mil saabus üle 500 000 saadetise.

Täiendavalt mõjutab pakkide arvulist vähenemist ka asjaolu, et AliExpress on hakanud koondama samale saajale liikuvad pakid üheks saadetiseks. Suures pildis on see tegelikult positiivne muutus, kuivõrd väheneb saadetiste keskkonna jalajälg nii transpordi kui ka pakendamise arvelt.

August hakkas aga näitama juba mahtude tasast taastumist, pakke tuli välismaalt võrreldes juuliga juba ligikaudu 20 protsenti rohkem. Alates augustist näeme, et inimesed on tasapisi saanud tagasi julguse pakke välismaalt tellida.

Enamik suuremaid ostuplatvorme (AliExpress, eBay, Wish, Joom) ja e-poode kogub nüüd alla 150-euroste tellimuste käibemaksu juba tehingu sooritamisel ning paki saabumisel Euroopa Liitu teeb deklareerimistegevused logistikaettevõte kliendi eest.

See tähendab, et pärast ostu sooritamist saabub kaup kliendini reeglina ilma igasuguste lisategevusteta ja maksude lisandumiseta ja tellija jaoks on kogu ostu- ja kauba kättesaamise protsess vaata et lihtsam kui enne 1. juulit (varem tuli 22- kuni 150-euroste saadetiste jaoks ka kliendil endal deklaratsioon täita).

Jätkuvalt populaarsete ostukohtadena püsivad ka suured Euroopa e-poed nagu Asos ja AboutYou. Kuigi paljud tunnevad esimest pigem Ühendkuningriigi ostuplatvormina, siis on e-kaubanduse gigant loonud kaubalaod ka Euroopa pinnale ning eurooplaste ostud tarnitakse Euroopa Liidu siseselt. Nii puudub nende platvormide puhul täiendav deklareerimis- ja maksukohustus.

Kuivõrd käibemaksu kogumine on muutunud lihtsaks ning tarbija saab oma saadetised kätte ilma et peaks neid ise deklareerima, prognoosime ka rahvusvaheliste mahtude taastumist oktoobriks-novembriks, kui saabub tipphooaeg ning mitmed ülemaailmsed ostupühad.

On teada, et näiteks AliExpress on novembrikuiseks ostufestivaliks suuri plaane tegemas, et taastada suve maksumuudatustest tingitud mõningast käibelangust. Hiina e-kaubandushiid planeerib 11. novembri ostupühaga e-ostlemise mahu taastada või isegi ületada.

Viimastel aastatel on iga järgnev 11. novembri ostupüha ehk nn Singles Day löönud maailma e-kaubanduse rekordeid. Näiteks 2020. aasta ostupühal müüdi rekordiliselt 56 miljardi dollari väärtuses kaupa.