Kullerpoodide välkteenused suurtele e-äridele niipea kannale ei astu

Suured jaeketid pakuvad juba mitu aastat üksteisevõidu võimalust e-poest kulleriga toidukaup koju tellida. Nende kõrvale on aga viimasel ajal kerkinud väiksemad tegijad, kelle sortiment on tagasihoidlikum, kuid tarneaeg väga lühike. Kõik turuosalised kinnitavad, et e-äri on jätkuvas kasvus, ent kasumini pole veel keegi jõudnud.

Tallinna elanikel pole varsti tingimata enam mingit vajadust pärispoodi kohale minna - nädala toidukraami saab tellida suurtelt jaekettidelt, kel tarneaeg kuni ööpäev, kui aga kohvipiim ootamatult otsa saab, toob kullerfirma selle 15 minutiga oma laopoest kohale.

Seni kulleritega restoranidest toidutellimusi vahendanud Bolt avas eelmisel nädalal oma esimesed laopoed, kuhu klient tänavalt sisse astuda ei saa. Esialgu on Tallinnas kolm ja Tartus üks laopood, aasta lõpuks aga plaanib ettevõte katta kogu Tallinna ning laieneda ka Tartus. Ka sortiment, mis esialgu piirdub umbes 2000 nimetusega, hakkab edaspidi kasvama.

"Kui me vaatame konkurente teistes riikides, siis näeme, et ka väga arenenud majandusega riikides moodustab e-äri vaid mõne protsendi turust, samas kui jaekaubanduses laiemalt liiguvad miljardid. Isegi kui me lähemas tulevikus võtame turust kümneid protsente, on see juba üsna suur raha, mis nõuab suuri investeeringuid. Seetõttu keskendume me hetkel selgele arengule, kuid mitte konkreetsele turuosale," ütleb Bolt Marketi regionaalne juht Maxim Milashenko ERR-ile ettevõtte kasvuambitsiooni.

Kui Bolti klient vajab pigem elementaarset toidu- ja esmatarbekaupa nüüd ja kohe, siis nädala toidukorvi ettetellija pöördub ikka suurte jaekettide laiema valiku poole, kust üldjuhul saab kauba tellimispäeva jooksul ka kätte. Seetõttu suured jaeketid uutes kiirkullerteenustes endale konkurentsi ei näe.

"Tänasel hetkel see sortiment on meil ikkagi viis-kuus korda suurem ja me toome ka kauba teatud ostukorvist alates tasuta koju. Meie jaoks e-pood on ikkagi lisaks füüsilistele kauplustele ja meil on füüsilisi kauplusi 330 üle Eesti. See e-pood peakski olema kanal pakkuda lisavõimalust. Ja selles mõttes me ei ole võtnud eesmärgiks, et kõik inimesed peaksid kolima tavapoest e-poodi," leiab Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Coopi e-poel on 30 000 klienti. Äri on koroonakriisi algusest saati küll hoogsalt kasvanud, ent moodustab ikkagi vaid umbes viis protsenti kogu nende ärist ja sõltub suuresti välistest teguritest.

"Tänane tavaline argipäev on umbes sama, mis oli koroonakriisi alguse tipphetk. E-kaubandusega on nii, et kui ilmad muutuvad külmemaks ja viirus võib-olla natuke rohkem levib, siis hakkavad ka inimesed rohkem kaupa e-poest tellima," ütleb Miido.

Bolti laopoodide kõrvale on veel sel aastal lisandumas ka teise toidukulleri, Wolti laopood. Lisaks alustas Eesti pakirobotite tootja Starship kaks nädalat tagasi toidukaupade kojuvedu kohvikute kõrval ka Selverist ja väikestest laopoodidest Tallinna kesklinnas ning Mustamäel. Piirkondi teenindab paarkümmend robotit. Ka Starship plaanib laieneda üle Tallinna ning esialgu Boltile-Woltile konkurentsi pakkuda, kuid teevad seda oma mobiilirakenduse kaudu.

"Kasvu suhtes on ambitsioonid ikkagi suured. Eks esialgu me vaatame, kuidas me selle teenuse Tallinnas käima saame ja kuidas meid vastu võetakse. Aga üldises plaanis on ikkagi plaanis laieneda nii teenuse piirkonna mõttes kui ka meie praeguste kauplejate mõttes," ütleb Starshipi äriarendusjuht Sandra Sooläte.

Kõik turuosalised kinnitavad, et kasvuruumi on küll ning ära mahtuma peaksid kõik.

"Kui me vaatame üldse Eesti toidukaubandusturgu, siis on meil võrreldes muu maailmaga konkurents väga tihe, meil on siin väga palju suuri tegijad, ja ometigi on meil siin ka palju kliente. Nii et miks see siis ei võiks nii olla ka toidu e-kaubanduses," leiab Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Kasumisse aga ei ole kasvuperioodil selle nišiäriga veel keegi jõudnud.