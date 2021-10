Vene võimud vahistasid maineka ülikooli liberaalse rektori

Venemaa võimud arreteerisid korruptsioonijuhtumi raames maineka Moskva sotsiaal- ja majandusteaduste kooli rektori Sergei Zujevi. Kriitikud leiavad, et Kreml suurendab riigis sõnavabaduse piiramist.

Kool on üks neljast Venemaa ülikoolist, kus pakutakse USA stiilis liberaalset õppeprogrammi. Kooli tuntud hüüdnimi on Shaninka. Venemaa haridust mõjutavad endiselt nõukogudeaegsed tavad ja seetõttu on Shaninka liberaalne õppeprogramm õpilaste seas hinnatud, vahendas Rferl.

Venemaa siseministeeriumi teatel oli Zujevi vahistamine seotud käimasoleva uurimisega endise haridusministeeriumi tippametniku Marina Rakova suhtes. Rakova peeti eelmisel nädalal kinni ja teda süüdistatakse korruptsioonis.

Ministeerium väidab, et Rakova suunas riigitoetusi ümber haridusfondi, mis olid mõeldud Shaninka projektide rahastamiseks. Ministeerium väidab, et rahalisi vahendeid kasutati valesti. Zujev eitab süüdistusi, kolmapäeval paigutati ta koduaresti.

Zujevi toetajad väidavad, et võimud ründavad kooli sihilikult, kuna seal levivad Kremli suhtes kriitilised vaated. Võimud leiavad, et kool edendab riigis USA huve. Zujevi kaitseks on üle 200 ülikooli tudengi allkirjastanud toetusavalduse.

Shaninka asutas 1995. aastal Poolas sündinud Suurbritannia sotsioloog Teodor Shanin. Kooli asutamist rahastas miljardär George Sorose loodud valitsusväline heategevusorganisatsioon. Shaninka lõpetajad saavad tihti tööd kõrgetasemelistel kohtadel Venemaa avalikus- ja erasektoris.

Zujev oli Shaninka juht üle kümne aasta.