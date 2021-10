USA hoiatas, et viisavaidlus viib saatkonna töö peatumiseni Moskvas

"Peame kiirelt edusamme saavutama. Me seisame silmitsi olukorraga, mitte järgmisel kuul, vaid millalgi järgmisel aastal, kus meil on lihtsalt raske jätkata millegi muuga peale majahoidja kohaloleku saatkonnas," ütles USA välisministeeriumi vanemametnik.

"Saatkonna toimimiseks tehakse kõik endast olenev, kuid ilma täiendava meeskonnata muutub paljude diplomaatiliste ülesannete täitmine keeruliseks," lisas ametnik.

Tööjõupuuduse tõttu on raskusi isegi saatkonna väravate avamise ja sulgemisega, turvaliste telefonikõnede tagamisega ja liftide opereerimisega.

Alates 1. augustist keelas Venemaa värvata välissaatkondadel tööjõudu Venemaalt või kolmandatest riikidest. Sellega oli USA sunnitud vabastama erinevatel Venemaa missioonidel umbes 200 kohalikku töötajat.

Ühendriikidel on Venemaal esindustes tööl umbes 120 inimest, mida on palju vähem kui 2017. aastal, kui neid oli 1200. Venemaal on samal ajal USA-s umbes 230 inimest, kelle hulka pole arvatud New Yorgis ÜRO esinduses töötavaid inimesi.

"Neil on USA-s palju suurem kohalolek kui meil Venemaal," märkis USA ametnik.