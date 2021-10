Otse kell 13: väitlusselts valimistele eelnenud debatist

Arutelus osalevad kommunikatsiooniekspert Andreas Kaju, Tartu Ülikooli politoloog Martin Mölder ja argumenteerimisekspert, valimisvalvur Anna Karolin.

Jutuks tulevad järgmised teemad: mis on olnud nende valimiste põhiteemad; kas erakondade-valimisliitude teemapüstitused on olnud kaalukad; kas ja mille poolest on kampaanid/debatid erinenud varasemast ning kuivõrd keskendusid arutelud teemadele, mis on kohalike omavalitsuste volikogude vastutada.