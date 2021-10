USA-s tehti poolaastaga 590 miljoni eest lunavaraga seotud makseid

Finantsasutused teatasid aasta esimeses pooles USA võimudele 590 miljoni dollari ulatuses lunavaraga seotud maksetest, mis tähendab, et aasta lõpuks võib makstud summa ületada eelnevat kümmet aastat kokku.

USA rahandusministeeriumi reedel avaldatud raportis märgiti, et maksete summa oli 42 protsenti kõrgem kui läinud aastal tervikuna.

"Kui praegune trend jätkub, võib aastal 2021 registreeritud lunavaraga seotud maksete väärtus osutuda kõrgemaks, kui eelneval kümnel aastal kokku," ennustas rahandusministeerium.

Küberväljapressimine on viimase aasta jooksul tublisti hoogustunud. Rünnakutes murtakse ohvri võrku ja krüpteeritakse andmed, et need siis lunaraha vastu vabastada. Tavaliselt nõutakse maksmist krüptovaluutas.

Washington on rünnakute järsu kasvuga võidelda püüdnud, kehtestades muu hulgas sanktsioonid ühele veebiturule, kus väidetavalt vahetati krüptoraha ebaseaduslikult tavaraha vastu.

Hiljutised rünnakud USA idaranniku naftatorustiku, ühe lihatööstusfirma ja Microsoft Exchange'i meilisüsteemi vastu on tõmmanud ka tähelepanu USA digitaristu haavatavusele.