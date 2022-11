The Record: enamus Briti valitsuse kübermuredest on seotud lunavaraga

Küberküsimusi kajastav väljaanne The Record tõi välja, et enamus Ühendkuningriigi valitsuse kriisikoosolekuid on seotud lunavara juhtumitega. Väljaande sõnul ei võta Briti valitsus küberjulgeolekut piisavalt tõsiselt. Lunavara on ründetarkvara, mis muudab arvuti kasutamise võimatuks kuniks arvuti omanik on valmis maksma ründajale lunaraha.

Asjaolu, et Briti valitsus peab pidevalt tegema valitsuse kriisikoosolekuid lunavara juhtumite tõttu ilmestab The Recordi sõnul seda kui vähe on Westminster suutnud edeneda selle konkreetse väljakutse lahendamisel, kinnitasid väljaandele mitmed allikad.

Lunavara on oma olemuselt ründetarkvara, mis kas krüpteerib inimese failid või peatab muul viisil arvuti kasutamise, kuniks kasutaja on valmis maksma arvuti töökorda saamiseks lunaraha, selgitab Microsoft.

Kuigi Briti Rahvusliku Küberkaitse Keskuse (NCSC) juhi Lindy Cameroni sõnul on lunavara suurim probleem Ühendkuningriigi jaoks, siis ei ole Briti valitsuse tähelepanu sellele allikate sõnul vastav.

Mitmed Briti valitsuse siseministrid on suunanud hoopis oma tähelepanu paadipõgenikele, mitte küberohtudele.

Ametlikult nimetatakse Briti valitsuse kriisikoosolekuid COBR-ks (Cabinet Office Briefing Room) ning ajalooliselt on neid kutsutud kokku eelkõige siis kui Ühendkuningriiki tabab terrorirünnak. Viimasel ajal on COBR koosolekutel tõusnud fookusesse aga Brittide kriitilise taristuga seotud küberintsidendid.

Briti küberkaitse keskuse NCSC andmetel on Ühendkuningriiki käesoleval aastal tabanud 18 erinevat lunaraha juhtumit, mis on olnud piisavalt tõsised, et vajasid üleriigilisel tasemel reageerimist. Käesoleval aastal on rünnatud nii Briti kommunaalteenuste pakkujat South Staffordshire Water kui ka tervishoiutarkvara ettevõtet Advanced.

The Record toob välja, et 2021. aastal algatas Briti avalik sektor ministeeriumitevahelise projekti, mis pidi tegema G7 riikide siseministritele soovitusi seoses lunarahaga. Projekti raames oli kavas käsitleda erinevaid lunaraha aspekte, sh lunaraha makseid, kohustuslikku intsidenditeavitust, kindlustust, krüptoraha ülekandeid ning rahvusvahelist koostööd.

Kuigi NCSC kinnitab, et selline projekt eksisteeris ei ole selle tulemused avalikud.

Mitme The Recordiga suhelnud allika kinnitusel olid projekti tulemused tagasihoidlikud, kuna alles selle käigus hakati mõistma kui ulatusliku ja keerulise probleemiga on tegu. Väljaandega suhelnud valitsusametnikud kinnitasid, et ei näe veel lunaraha probleemile Ühendkuningriigis lahendust.

Valitsusametnike kinnitusel on lunaraha rünnakud muutunud üha edukamaks ärimudeliks, kus suurenevad nii väljapressijate nõudmised kui ka nõutud lunaraha. Samuti on muutunud üha keerulisemaks lunaraha maksmise vältimine.

Briti valitsuses on siiani kõige perspektiivikam arutelu puudutanud välisriikide krüptoraha vahetuskeskkondade vastu sanktsioonide kehtestamist.

Enamus küberkurjategijaid, kes tegelevad lunaraha rünnakutega paiknevad kas Venemaal või Venemaa lähiriikides, kinnitas The Recordile üks ametiisik. Asjaolu, et nad saavad karistamatult tegutseda näitab, et neil on Vene valitsuse vaikiv heakskiit.