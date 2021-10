Soome võttis laupäeval kasutusele koroonapassi

Koroonapassi rakendatakse Soomes sarnaselt Eestile ehk teenuste pakkumise võimaldamiseks koroonapiirangute ajal.

Tõsi, Soomes on vaktsineeritute osakaal 75 protsenti üle 12-aastastest ning suurem osa piirangutest on nagunii tühistatud.

Praegu kehtivad need vaid restoranidele, baaridele ja ööklubidele ning vaid piirkondlikult.

"Mul on väga kahetised tunded. Rõõmustan, et saame ööklubide uksed 17 kuud kestnud pausi järel lahti teha. Samas kahtlen koroonapassi mõttes, kui see puudutab nii väikest osa ühiskonnast," ütles Night People Groupi tegevjuht Antti Raunio.

Kultuurivaldkonnas tuntakse pettumust hoopis seetõttu, et koroonapassi seadus on jõus vaid aasta lõpuni.

"Ürituste korraldajad ja kultuuriettevõtted soovisid pikemat kehtivusaega. Minu hinnangul põhjendatult. Tegevust saaks planeerida pikemalt kui teaks, milline seadusandlus on jõus näiteks järgmisel kevadel," sõnas Soome parlamendi sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Markus Lohi.

Potentsiaalne klient aga tervitab koroonapassi tulekut.

"Kui on vaktsiinid ja pass, siis see kõik loob üldist turvatunnet," ütles Vantaa elanik Johanna.

Koroonapassi hakatakse Soomes küsima vähemalt 16 aasta vanustelt klientidelt.