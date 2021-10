Raul Rebane: pandeemia on andnud hinnangu Eesti ühiskonnale

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane rääkis saates "Hommik Anuga", et inimeste valmidus koroonapandeemiaga toime tulla on andnud hinnangu Eesti kodanikuühiskonnale ning tekkinud olukorra eest vastutame kõik koos.

Rebase sõnul tuleb minna valima ja silmas pidada, et ka mitte valimine on millegi valimine.

Esmakordselt valimiste päeval jätkuvat kampaaniat peab Rebane peamiselt võimaluseks reklaamifirmadele. "Ma siiski soovitaks järgmiste valimiste puhul valimiskampaania ära teha enne, kui teised alustavad kampaaniat. tuleb oma vaated ja põhimõtted ära seletada, siis on see efektiivne. Praegu on minu meelest reklaamifirmade olümpiamängud. Kas see mõne hääle ka annab, ma ei tea, aga kõige tähtsam - valima tuleb minna," rääkis ta.

Rebase sõnul on valimised riigi inventuur, kus kodanik annab hinnangu olukorrale.

Koroonaolukorras on Eesti teel maailma tippu, kuid Eesti inimesed ei ole piiranguteks valmis. "Põhjamaades on nii, et algul vaktsineerime, siis saame vabaks. Me tahame alguses vabaks ja siis ei taha vaktsineerida, see ülesanne ei lahendu," sõnas Rebane.

Rebase sõnul on pandeemia andnud hinnangu Eesti kodanikuühiskonna arengule. "Me oleme praegu kahjuks siiski Ida-Euroopa oma paljude mentaalsuste poolest," ütles ta.

Vaktsiinivastaseid saab Rebase hinnangul jaotada kolme rühma. "Üks grupp on see, kes on selgelt mõjutatud Vene propagandast. Teine grupp on need, kes usuvad igasugu huvitavaid asju. Kolmas seltskond, päris suur, on need, kellele vaktsiin ei oma mitte mingit tähtsust, vastandumine on tähtis ja see on minapildi ja identiteedi looja. See on see grupp, kellega väga ei olegi mõtet rääkida," kirjeldas ta.

Eesti on läbi ajaloo siiski olnud koostööaldis ja suure eesmärgi nimel töötavad inimesed koos. "Praegu on suured unistused asendunud mingite gruppide jaoks väikeste erakondlike eesmärkidega ja suurt unistust ei ole," rääkis Rebane.

Rebase sõnul ei saa praegu kodanikuühiskonnale anda head hinnangut. "Ma olin kunagi väga uhke, eriti keerulistel aegadel. Praegu enam mitte. See on küllalt valus tõdemus," rääkis ta. "Praegu on aeg, kus tuleb endal minna peegli ette ja vaadata peeglisse. Tegelikult oleme seda kõik koos teinud."