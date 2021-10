Eesti Ekspressi peatoimetajaks saab Merili Nikkolo

"Nüüd avaneb Erikul võimalusel keskenduda 100 protsenti loomingulisele tööle ning ta erakordne ühiskonnatunnetus ja oskus seda kõike kirjeldada jääb Eesti Ekspressi igapäevaosaks ka edaspidi," ütles Delfi teatel Ekspress Meedia juhatuses toimetuste eest vastutav Urmo Soonvald.

Moora sõnul on ligi kuus aastat peatoimetajana väga pikk aeg nii talle endale, aga kindlasti ka toimetusele: "Aja möödudes kärbus kihk administreerida, korraldada ja vormistada ning pead tõstis soov ise olulistesse teemadesse ja inimestesse põhjalikumalt süveneda, kui jõuab üks peatoimetaja. Ning mis seal salata – pisut pere- ja tervisesõbralikum töörütm ei teeks ka liiga."

Eesti Ekspressi uus peatoimetaja Merili Nikkolo töötab Ekspress Meedias tasulise sisu juhina 2020. aasta suvest.

"Ekspress on olnud ja peab ka edaspidi olema uuriva ajakirjanduse lipulaev, mis on julge, eksperimenteeriv, analüüsiv ja nutikas. Peame olema teenäitajad Eesti ajakirjanduses," sõnas Nikkolo. "Väärt sisu sünnib tugeva ja motiveeritud toimetusega ning Ekspressis on selleks kõik eeldused olemas – seal töötavad kogenud ja informeeritud ajakirjanikud, kes valdavad briljantselt kõiki žanre."

Nikkolo möönis, et peatoimetajaks asumisel on käes väga huvitav aeg. "Ühelt poolt tuleb hoida paberväljaanne tugevana, sest sellel on palju tellijaid, lugejaid ja mõju; teisalt kasvame hoogsalt veebis, kus iga päev lisandub uusi digitellijaid. See sunnib pidevalt mõtlema, kuidas digitaalselt veel rohkem sisu arendada, milliseid uusi formaate katsetada ja kuidas veel paremini Ekspressi lugejani jõuda."

Nikkolo on varem töötanud võistlevas Postimees Grupis uudismeedia juhi ja Postimehe vastutava väljaandjana.