"Ukraina stuudios" kell 20 Alar Laneman ja Kaimo Kuusk

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks brigaadikindral reservis Alar Laneman ja välis- ja kaitsevaldkonna ekspert Kaimo Kuusk.

Dnipros sihtisid venelased reaktiivdroonidega raudteejaama, kus inimesed ootasid reisirongi saabumist. Rünnaku tagajärjel tapeti vähemalt 14 tsiviilisikut. Õhuterroriga üritab Kreml murda Ukrainat, sest rindel nad mingit arvestatavat edu pole saavutanud. Sõjalisi arenguid analüüsib brigaadikindral reservis Alar Laneman.

Soome president ja Norra peaminister pidasid Venemaa liidri Putiniga ootamatu telefonivestluse, mis on kaasa toonud üsna vastuolulisi reageeringuid. Kas see aitab kuidagi kaasa kolmepoolsete rahuläbirääkimiste taastamisele ja milline saab nende puhul olema Euroopa roll, selgitab välis- ja kaitsevaldkonna ekspert Kaimo Kuusk.

Saatejuht on Reimo Sildvee.