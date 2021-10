Kreekas vahistati Pekingi olümpiamängude vastased aktivistid

Kreeka politsei teatel arreteeriti üks mees ja kaks naist "arheoloogiliste alade kaitse seaduse rikkumise pärast", vahendas Politico.

"Arreteeritute hulgas olid Tiibeti üliõpilane ja eksiilis elav Hongkongi aktivist," teatas New Yorgis baseeruv inimõiguste organisatsioon Õpilased vaba Tiibeti eest. Rühmitus nõuab, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee tühistaks otsuse anda taliolümpiamängud Pekingile.

Pekingis algavad taliolümpiamängud 2022. aastal 4. veebruaril. Esmaspäeval süüdati Kreekas, iidsete olümpiamängude toimumispaigas ka Pekingi taliolümpiamängude tuli.

Kreekal on Hiinaga tihedad majandussidemed. Finantskriisi ajal tegi Peking suuri investeeringuid Kreekasse.

Hiina laevandusfirma COSCO on Pireuse sadama suurosanik. Tegemist on Kreeka suurima sadamaga. Sadam on konteinerlaevade sõlmpunkt, laevad saabuvad sadamasse Suessi kanali kaudu. COSCO eesmärk on teha Pireuse sadamast Vahemere suurim transiidisõlm.