"Aktuaalse kaamera" ülevaade: valimiste võitjad ja kaotajad

Keskerakond Tallinnas

Keskerakonna kandidaadid hoidsid Tallinki hotellis toimunud valimispeol pilku nutiseadmetes ning jälgisid pingsalt esialgseid tulemusi. Vastust küsimusele, kas Keskerakond suudab säilitada ainuvõimu, tuli kaua oodata. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et 38 kohta volikogus pole tulemus, mida oodati.

"Peamine põhjus, ma arvan, on see, et ei suutnud ehk Tallinna juhtfiguurid tõestada ja näidata, et oleme võimelised oma lubadusi täitma ja enda programmi ellu viima," kommenteeris ta.

Kõlvart ütles, et see on valijate otsus ning nüüd peavad võimule saama need, kes end Keskerakonnale vastandasid.

"Me muidugi ei loobu vastutusest, aga esimene ring peab ikkagi tulema nende erakondade vahel, kes praegu kõik koos valimised võitsid," sõnas ta.

Keskerakonna juhtfiguurid läksid öösel omaette nõu pidama. Kui nad piduliste juurde jõudsid, oli kell öösel üle kahe. Erakonna esimehe Jüri Ratase sõnul räägiti koosolekul Tallinnast, selle arengust ja elanikest ning valimistulemustest.

"Minule meenub see 2000. aastate niinimetatud seitsme päkapiku koalitsioon. Eks ta üks tohuvabohu Tallinnas on, aga hetkel on valijad otsustanud nii, et Keskerakonnal on 38 kohta. Volikogus on 79 kohta ja 38 ei ole sellest pool," rääkis Ratas.

Kõnes erakonnakaaslastele ütles Ratas, et Keskerakond on valimised üle Eesti kokkuvõttes võitnud.

"Ja see on tugev vundament minna siit edasi ka 2023. aasta riigikogu valimistele," märkis ta.

Reformierakond, EKRE, Eesti 200, Isamaa ja SDE Tallinnas ja mujal

Pärast kella üht öösel ei saanud Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Kristen Michal ikka veel päris kindel olla, et Keskerakond ei saa Tallinnas ainuvõimu.

Lõpuks saabus kauaoodatud lõplik tulemus - Reformierakond kaotas küll kolm kohta, kuid on tulemusega rahul.

"Ei saa salata, et päris kõva värin oli sees, aga kõik läks hästi. See oli Tallinnas kõige olulisem, kas see absoluutne enamus tuleb või ei tule ja kui seda ei tule, siis siit edasi on koalitsioonivõimalused," rääkis Michal.

EKRE sai Tallinna volikogus kolm kohta juurde, samas jäi see ootustele alla. Erakonna aseesimees Mart Helme on enda pea 2500 häälega Lasnamäel väga rahul.

"Ma ei ole mingit illusiooni teinud. Keskerakond teeb seal oma tulemuse - Kõlvart on see, kelle peale nad on puhtalt mänginud. Erakonna otsus oli niisugune, et nad viskavad mind sinna hakklihamasinasse, ega neil kedagi paremat sinna võtta ei olnud," kommenteeris Helme.

Üleriigiliselt ületas EKRE aga oma nelja aasta tagust tulemust kahekordselt.

"Võib rahul olla oma tulemusega Pärnus ja Tartus. Iseenesest arvestades ka seda, et ma tean, et me kulutasime umbes kaks korda vähem raha kui järgmised konkurendid, siis ma arvan, et on hästi," ütles EKRE esimees Martin Helme.

Esimest korda kandideeris valimistel ka Martin Helme abikaasa Eva Helme, kes sai Lääneranna vallas Pärnumaal teise tulemuse.

"Olen oma tulemusega väga rahul. Olen täiesti üllatunud, et see on nii hea tulemus. Eks need on ikka parteile antud hääled, need ei ole mingil juhul minu hääled, need on partei hääled," ütles Eva Helme.

Reformierakond sai üle-eestiliselt paari protsendi võrra väiksema tulemuse kui 2017. aastal.

"Selle tulemusega võib olla rahul. Arvestades seda, et meil on käimas väga rasked kriisid ja me kanname valitsemisvastutust, siis tundub, et inimesed siiski mõistavad, et keerulises olukorras tuleb teha ebapopulaarseid otsuseid," kommenteeris Reformierakonna esimees, peaminister Kaja Kallas.

Esimest korda pääses mitmesse volikokku Eesti 200, Tallinna volikogus sai erakond seitse mandaati. "Meie siiski selgelt arvame, et oleme võitjad, kuna eelmine kord oli meil null sel lihtsal põhjusel, et me ei osalenud," ütles Eesti 200 Tallinna linnapea kandidaat Marek Reinaas.

Eesti 200 edestas sotsiaaldemokraate, kelle tulemus üle Eesti oli kaks korda väiksem kui eelmistel valimistel. Tallinna volikogus kaotas erakond kolm kohta. "Tegime seda, mida oskasime. Ma arvan, et meil oli väga hea meeskond, meie tänavakampaania oli väga positiivne," sõnas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Isamaa tulemus jäi samaks nii Tallinnas kui ka kogu Eestis. "Kaheksa protsenti ei ole kindlasti see, mida me soovime või mis meid rahuldaks, aga see tulemus on parem kui Eesti 200 või SDE-l üle Eesti. Ma usun, et kõik erakonnad teevad kohalike valimiste järel analüüsid ja mõtlevad juba järgmistele valimistele," rääkis Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Tartu tulemus

Tartus võitis valimised juba traditsiooniliselt Reformierakond, saades 19 kohta 49-liikmelises volikogus. Uustulnukana tegi võidukäigu Eesti 200, saavutades paremuselt kolmanda häältesaagi ja EKRE-ga võrdselt kaheksa mandaati.

Tulevane linnavõimu koosseis sõltub suuresti parteide positsioonist südalinna kultuurikeskuse ja keskpargi teemal, tõdes Eesti 200 esimees ja reformierakondlasest linnapea Urmas Klaasi järel populaarsuselt teine häältemagnet Kristina Kallas.

"Ilmselge on see, et Tartu valija on täna väga selgelt öelnud, et tema keskparki ehitada ei soovi. See on selge," sõnas Kallas.

Seevastu viis mandaati saanud Isamaa on võtnud keskpargi kohta leebema positsiooni.

"Kesklinna ehitamine ei ole tabu, kesklinna tuleb arendada, see ei pea olema igalt poolt ümbritsetud karjamaaga. Selle tõttu ei ole meil põhimõttelist vastasseisu," ütles Isamaa Tartu esinumber Tõnis Lukas.

Valimisööl alustatud kohtumist jätkasidki Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond esmaspäeva õhtul esimestel ametlikel koalitsiooniläbirääkimistel.

"Me võtame piisavalt aega selleks, et kõik teemad läbi rääkida. Homme näiteks arutame Tartule väga olulist teemat - see on haridus ja kultuuritemaatika. Ning siis selliselt liigume edasi," rääkis Urmas Klaas.