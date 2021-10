Katri Raik loodab kolmepoolset koalitsiooni

Valimisliidule Katri Raigi Nimekiri piisaks volikogus napi ülekaalu saavutamiseks kokkuleppest Eesti 200, kuid tugeva võimupositsiooni tagaks vähemalt kolmeliikmeline koalitsioon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Narva poliitilist reaalsust teades on stabiilne koalitsioon, kus on vähemalt 18 liiget, kus ei saa ühe häälega mängida nii või teistmoodi. Narva ei saa uhke olla selle üle, et neli aastat - neli linnapead. Tahame hästi stabiilset linnavõimu ja selle nimel me praegu vaeva näeme," rääkis Raik.

Valimisliidul Elagu Narva on uues volikogus neli kohta ja erinevalt Raigist, kes on koostöö Keskerakonnaga välistanud, pole Aleksei Jevgrafov veel selget seisukohta võtnud.

"Praegu on esimesed sammud nii koos Katri Raigi Nimekirja kui ka Keskerakonnaga. Me lihtsalt tahame aru saada, kellega on lihtsam ja efektiivsem edasi minna. Me peaksime olema võrdsed partnerid, see on üks tähtsamatest asjadest," selgitas Jevgrafov.

Läbirääkijate hinnangul peaks olukord selguma paari päeva jooksul ja uus Narva võimukoalitsioon võiks sündida tuleval nädalal.