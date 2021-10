Saar: olen sotside juhina teinud parima, mida ma olen osanud

"Kuna ma ei ole enda inimestega sellel teemal rääkinud, siis ei ole minu poolt kindlasti korrektne mingeid absoluutseid väiteid esitada, aga küllap ka sellest lähitulevik annab selgust," ütles Saar ERR-ile.

"Vikerhommikule" antud intervjuus ütles Saar, et esimees on vastutav valimistulemuse eest.

"Meie juhatuse mandaat on suvel pikendatud justnimelt selle teadmisega, et kohalikud valimised tuleb ära teha ja siis erakond valib endale uue juhatuse," sõnas Saar.

Saare sõnul lõpeb praeguse juhatuse mandaat järgmise aasta alguses. "Seda, millal täpselt üldkogu toimub, seda me hakkame siis arutama, kui kohtade peal on kohalikud valimised kokku võetud ja võimalikud koalitsioonid moodustatud," sõnas Saar.

Kui eelmistel kohalikel valimistel said nad üle 60 000 hääle ja üle 10,4 protsendi toetust, siis sel korral 29 000 häält ja viis protsenti. Võidu said sotsid Hiiumaal ja Võrus. Tõsi, mitmel pool kandideerisid sotsid üsna edukalt valimisliitudes, näiteks Viljandis (Helmen Kütt 875 häält). Aga tervikuna erakond ikkagi kaotas oluliselt toetust.

Saar rääkis, et sotsid tegid suuremates linnades kehva tulemuse uute erakondade hea töö tõttu. "Olukorras, kus uued tulijad tulevad sisse, siis tuleb kellelegi midagi ära anda ja nii olime ka meie nende seas, kes andsid mõned kohad nii Tallinnas kui ka Tartus ära," lausus Saar.

Küsimusele, kas Saar on sotse alt vedanud, vastas ta järgmiselt. "Ma olen juhina teinud parima, mida ma olen osanud. Ja sotsiaaldemokraatide tulemusi hinnates tuleb vaadata kindlasti ka numbrite taha. Nii nagu Hiiumaal võitsid valimised sotsiaaldemokraadid, kes kandideerisid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas, nii võitsid ka Saaremaal valimised sotsiaaldemokraadid, kes kandideerisid valimisliidu nimekirjas. See pilt üle Eesti on hoopis mitmekesisem kui see koogitükk, mida näitab erakonna lipu all kandideerimine. Sotsiaaldemokraate kohalikes volikogudes on ka pärast neid valimisi märkimisväärselt," lausus Saar.

2019. aastal Indrek Saare vastu sotside esimeheks kandideerinud Riina Sikkut ütles ERR-ile, et sotside juhatuse mandaati pikendati veebruari lõpuni.

Sikkut teadis juba praegu öelda, et kui talvel üldkogu toimub, kandideerib ta kindlasti juhatusse ja on valmis ka kandideerima erakonna esimeheks.

"Ega kahe aasta taguse ajaga tegelikult midagi muutunud ei ole. Nagu ma tol korral olin valmis kandideerima, siis ma ei näe, et see vajadus kuidagi muutunud oleks," sõnas Sikkut.

Sotside fraktsioon arutab valimistulemusi esmaspäeva hommikul ja juhatus esmaspäeva õhtul.