Uued volikogud saavad tööd alustada alles novembri teises pooles

"Praeguse seisuga on riigikohtus lahendamata kuus valmistega seotud kaebust. Riigikohus peab valimiskaebused läbi vaatama hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, aga olenevalt kaebuste sisust tehakse seda sageli ka kiiremini. Seda arvestades peaks need kaebused saama kindlasti lahenduse järgmise nädala jooksul," ütles riigikohtu pressiesindaja Arno Põder neljapäeval ERR-ile.

Ühele praegu menetluses oleva kaebuse esitajale anti puuduste kõrvaldamise tähtajaks 5. november. Kui ta oma parandused esitab, siis hakatakse seitsmepäevast tähtaeg uuesti lugema tema vastuse laekumisest, ehk see riigikohtu otsus peab tulema hiljemalt reedel, 12. novembril.

Valimisteenistuse pressiesindaja Kristi Sobak ütles ERR-ile, et Vabariigi Valimiskomisjonile valimiskaebuste esitamise tähtaeg on möödas ja kõik tähtaegselt esitatud kaebused on läbi vaadatud, kuid sellest hoolimata võivad pärast tähtaega laekunud kaebuste esitajad nendega edasi riigikohtusse pöörduda ja põhjendatud juhul võib kohus need ka menetlusse võtta.

Riigikohtus praegu menetluses olevast kuuest kaebusest üks on selline, mis hoiab kinni kogu riigi valimistulemuste väljakuulutamist ja selle menetlustähtaeg on 10. november. Kaebaja Heilo Aadla viitas sellele, et pärast elektroonilise hääletuse lõppu 16. oktoobril laekus kahe ja poole tunni jooksul veel 2298 lisahäält. Ta taotleb kogu elektroonilise hääletamise tühistamist, kui neid lisahääli pole võimalik tuvastada ja tühistada.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt registreerib valla või linna valimiskomisjon valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad otsuse avalikustamisele järgneval päeval. Valimiskomisjon kutsub valitud volikogu kokku hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamise päeva.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimusid 17. oktoobril.