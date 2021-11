Saaremaa volikogu esimeheks sai Jaanus Tamkivi

Tamkivi juhtis ka viimased aastad eelmist volikogu koosseisu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ta on Saaremaal volikodude koosseisudes osalenud aastast 1996 ja loodab, et uus volikogu saab olema konstruktiivne ehk töötab ühiselt kõigi saarlaste heaks.

"Volikogu töö üks suur eesmärk on see, et valla elanike elujärg muutuks volikogu otsuste tulemusena ka järjest paremaks, järjest lihtsamaks ja järjest mõistlikumaks," rääkis Tamkivi.

Tema hinnangul saab uue volikogu töö olema asjalik. "Saaremaal pole kunagi tühja poliitilist kemplust väga palju olnud. Alati on üritatud jääda asjalikuks ja probleemid ära lahendada. Ma arvan, et see on nii ka seekord," sõnas ta.