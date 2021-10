SDE Tallinna esinumber Kaljulaid: mingit kambakat ei tule

"Kohalikud valimised Tallinnas võitis Keskerakond. Keskerakonna esinumber, linnapea Mihhail Kõlvart sai ka isiklikult väga tugeva mandaadi jätkamiseks linnapeana," kirjutas Kaljulaid. "Selles olukorras peavad sotsiaaldemokraadid võimatuks minna kaasa "kambaka" tegemisega valimised võitnud erakonnale. Ütlen väga selgelt: mingit kambakat ei tule."

Ööl vastu esmaspäeva nimetas sisuliselt ebarealistlikuks koos EKRE-ga Tallinnas Keskerakonna vastu koalitsiooni loomist ka SDE esimees Indrek Saar.

Kaljulaid oli varem valimisdebattides hinnanud koostööd EKRE-ga võimalikuks.

"Ei ole praktiliselt võimalik ette kujutada maailmavaateliselt nii erinevate erakondade koostööd," teatas Kaljulaid nüüd.

Kaljulaid lisas, et viie osapoolega ning volikogus napi kahehäälelise enamusega koalitsioon ei suudaks pakkuda Tallinnale head juhtimist.

"Uus linnavalitsus peab kohe hakkama tegutsema. Koroonakriisi kiire süvenemine tähendab suuri raskusi paljudele Tallinna peredele ja ettevõtetele. Linn peab inimesi aitama. Keeruline saab olema järgmise aasta eelarve koostamine, arvestades hinnatõuse ning samuti peab kiiresti edasi liikuma oluliste investeeringutega, nagu näiteks Tallinna Haigla. Selles olukorras ei pea meie võimalikuks minna kaasa poliitmängude ja intriigidega, mille eesmärk on valimiste võitja kõrvale jätmine," märkis Kaljulaid. Tallinna Haigla on olnud üks Keskerakonna põhilisi valimislubadusi.

Sotside esimees Indrek Saar ütles ERR-ile, et Tallinna valijad on öelnud kahte selget asja. "Seda, et nad soovivad näha koalitsioonivalitsust ja seda, et nad soovivad linnapeana näga Mihhail Kõlvartit. Ja võit kohustab," sõnas Saar.

Koalitsiooni minek Keskerakonnaga sõltub Saare sõnul sellest, kas need teemad, mis on sotsiaaldemokraatide jaoks olulised ja need muutused, mida koalitsioon peaks linnavalitsuses tooma, on võimalikud.

Eesti 200 ei lähe samuti EKRE-ga koostööle

Veidi pärast Kaljulaid avaldust tegi samasuguse teate Eesti 200 Tallinna esinumber Marek Reinaas.

"Tallinna ootab ees koalitsioonivalitsus. See on linnale ainult hea uudis.

Milline saab olema uus koalitsioon? EESTI 200 kätega Tallinnas EKRE-t võimule ei tule. See on põhimõtteline küsimus. See on väärtuste küsimus," kirjutas Reinaas.