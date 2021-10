Kõlvart: vajame võimukõneluste alustamiseks aega

Keskerakonna suurim häältemagnet, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tunnistas esmapäeva pärastlõunal, et võrreldes hommikuga on kujunenud Tallinna poliitikas uus olukord, kuna teised erakonnad on kiiresti meelt muutnud, ning Keskerakond vajab nüüd aega, et võimukõnelusi alustada.

Nii Reformierakond, sotsiaaldemokraadid kui Eesti 200 on esmaspäeva jooksul öelnud, et ootavad Keskerakonnalt kui valimiste võitjalt nüüd esimest sammu, et moodustada uus võimuliit.

"Kindlasti Keskerakond vastutusest ei loobu, kuid vajame aega, et ettepanek kõneluste alustamiseks kellelegi teha," märkis Kõlvart ERR-ile. Linnapea ütles ka, et ta ei ole ühegi erakonna esindajaga uue koalitsiooni loomist veel arutanud ega sel teemal suhelnud.

"Nii kiiresti toimunud meelemuutusele pole Keskerakond võimeline sama kiiresti reageerima, me soovime teha konkreetse ja soliidse ettepaneku, selleks me vajame aega. Igal juhul pole meil mingit soovi ajaga venitada ja luua mingit intriigi. Kindlasti aga ei soovi me koalitsioonikõnelusi turutingimustel."

Kõlvart kinnitas, et enne konkreetse ettepaneku tegemist arutakse seda oma meeskonnaga ja kindlasti ka Keskerakonna juhtkonnaga. "Tallinna tulevik on niivõrd oluline ja tähtis teema, et seda peab arutama ka Keskerakonna juhtkonnaga."

Keskerakond sai äsjastel valimistel Tallinnas 79 volikogu kohast 38, nende lähim konkurent Reformierakond ainult 15 kohta. Ainuvõimu oleks Tallinna linnavolikogus taganud 40 kohta.

Keskerakond võitis Tallinnas valimised taas selge ülekaaluga, kuid jäi napilt ilma ainuvõimust linnavolikogus. See tähendab, et Tallinnas sünnib üle nelja valimistsükli taas võimukoalitsioon.