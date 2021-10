Lauri Laats: tugev tulemus on avanss valijatelt

Laats rääkis "Ringvaates", et ta on tegutsenud Mustamäel alates 2009. aastast ning linnaosa vanemana on ta kohalikke palju kaasanud.

"Minu juhtimisstiil on kaasamisstiil. Ma hästi palju küsin, kaasan, hästi palju asju teeme koos ja see on positiivne," ütles ta.

"Mul oli võimalus neli aastat Mustamäel tööd teha, arendada linnaosa ja ma arvan, et see tulemus näitabki hinnangut minu tööle ja mõnes mõttes ka avanssi. Kui räägime avansist, siis me oleme uueks perioodiks ettevalmistanud programmi ja selle kuu jooksul, mil meil oli aktiivne töö väljas, hästi palju sellest rääkisime ja selle kohta ka küsiti. Ehk mõnes mõttes on see natuke ka avansina," selgitas Laats.

Laatsi sõnul tuleb oma valijatega olla aus. "Ma olen olemas ja ma lahendan hästi mikrotasandil inimeste muresid. Ja tuleb hästi aus olla inimestega. See mure, mida on võimalik lahendada, me saame lahendada. Ja kui on mured, mida mul pole võimalik lahendada, siis tulebki öelda, et kahjuks pole minu kompetents."

Rääkides Keskerakonna üldisest tulemusest Tallinnas, ütles Laats, et see, mida erakond tahtis, et saavutatud.

"Meie töö oleks väärinud 40+ häält ja selles mõttes me jäime kaotajaks," märkis ta.

Seda, kas temast saab Tallinna abilinnapea või jääb ta Mustamäe vanemaks, Laats öelda ei osanud. "Sellest on vara rääkida. Mustamäe inimesed tahavad, et ma jääks Mustamäele," ütles ta.