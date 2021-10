Kirikute nõukogu muretseb, et uues riigieelarves kristlikele meediaväljaannetele toetust pole

Kristlikke kirikuid ühendav Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) saatis valitsusliidu erakondade ja riigikogu fraktsioonide esimeestele murekirja, et tuleva aasta riigieelarves ei ole enam ette nähtud 50 000 euro suurust eraldist kristlike meediaväljaannete toetamiseks.

EKN-i president Andres Põder selgitas, et 2019., 2020. ja 2021. aasta riigieelarvetes eraldati 50 000 euro suurune summa erinevate konfessioonide meediaväljaannete toetuseks.

Põder märkis, et meediaväljaannete toetus on 2021. aastal olnud EKN-i kaudu edastatud 11 erinevale kristlikule meediaväljaandele (ajalehed, ajakirjad, raadio- ja telekanalid; suuremad eraldised näiteks ajalehele Eesti Kirik, ajakirjadele Teekäija, Metropoolia, Usk ja Elu, Pereraadiole, Raadio7-le), samuti veebilehtede arendamiseks vastavalt konfessioonide poolt esitatud taotlustele.

"Riigikogule esitatud 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõus praegu meile teadaolevalt (vastavalt siseministeeriumilt saadud informatsioonile) eraldist kristlike meediaväljaannete toetamiseks (läbi EKN-i) ei sisaldu. Palume teil, austatud valitsusliidu erakondade ja fraktsioonide juhid, kaaluda, analoogiliselt 2019., 2020. ja 2021. aasta riigieelarvetega (kõigil nendel aastatel on olnud selle toetuse suuruseks 50 000 eurot), selle toetuseraldise täiendavat lülitamist 2022. aasta riigieelarve eelnõusse," kirjutas Põder.

Ta lisas, et kristlikud meediaväljaanded ei kajasta kitsalt vaid konkreetse konfessiooni või kristlaskonnaga seotud teemasid, vaid puudutatakse kõike, mis ühiskonnaga laiemalt seondub, alates kultuurist, turvalisusest, riigikorraldusest kuni rahvusvahelise elu küsimusteni.

"Kuivõrd Eestis ilmuvad konfessioonide ajalehed ja ajakirjad on nii paber- kui ka veebiväljaannetena kättesaadavad ülemaailmselt, nagu on internetis kuulatavad ka kristlikud raadiosaated, siis on nendel väljaannetel äärmiselt oluline roll ka üleilmse eestluse seisukohalt, edastamaks teavet Eesti kiriku- ja ühiskonnaelus toimuva kohta ning hoidmaks teistes riikides elavaid rahvuskaaslasi kursis religioonivaldkonna aruteluteemadega," märkis Põder.