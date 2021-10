Parksepa keskkooli lapsed õpivad virtuaalreaalsusprillide abil

Parksepa koolis algas kunstiõpetuse tund nii, et õpilased istusid väikeste patjade peal maas ja uudistasid, kapsli moodi seadmed silmadel, maailmakuulsa kunstniku maali, kirjeldas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on need kuu aega olnud. Me oleme hästi intensiivselt erinevates ainetes kasutada proovinud ja praegu on keemia õppimiseks sellised õppemoodulid, et ta näebki aatomeid, millistest aatomitest aine koosneb. Suhteliselt reaalselt saab maalida, teha grafitit. Siis on YouTube'i virtuaalreaalsus seadmete jaoks, kus saab tõesti minna vihmametsa, et sa oledki seal, linnud laulavad, sa näed taimi ja seda kõike tegelikult väikeses klaasiruumis," selgitas Parksepa kooli haridustehnoloog Ene Veberson.

Õpetajad jälgisid, et õpilased seadmed õigesti tööle saaksid ning õppevideo vaatamisest liialt hasarti ei läheks.

"Me vaatasime Dali maali ja me saime seal sees nii-öelda ringi vaadata. See oli palju lahedam kui seda vaadata lihtsalt kuskilt ekraanilt," ütles Nele.

"See andis kindlasti maali mõistmist juurde ja need väiksemad elemendid, mis maali peal kohe silma ei jäänud, neid oli kohe näha," lisas ta.

"Väga hea kogemus, kindlasti soovitaksin seda proovida. Sa näed kõike ruumiliselt ja täiesti uskumatu kogemus. Ma ei arvanud sellest üldsegi midagi sellist, mis siin päriselt oli," ütles Robert.