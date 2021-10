Tormi tõttu jäid elektrita kümned tuhanded majapidamised

Elektrilevist kinnitati, et reedese päeva jooksul on taastatud tormi tõttu katkenud elektriühendus enam kui 30 000 kliendile.

Elektrilevi on tegelenud voolu taastamisega terve päeva ning lahendanud ligi 100 riket üle Eesti, mis on taastanud elektriühenduse enam kui 30 000 majapidamisele.

Kuna tormituuled pole veel aga vaibunud ja rikkeid on jooksvalt lisandunud, ulatub elektrita majapidamiste arv hetkel 9 900-ni.

"Kuna tuul liigub päeva jooksul Põhja-Eestisse, võib Lääne-Virumaal ja Harjumaal oodata rikete arvu tõusu," möönis Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp reede lõunal.

"Tugevate tuulte vaibumist prognoositakse hetkeinfo järgi alles täna õhtul üheksaks, mis muudab riketega tegelemise meie jaoks raskemaks. Tuleb valmis olla, et rikkekohti võib juurde tulla," ütles Puusepp.

Ühtlasi kinnitas ta, et riketega tegelevad brigaadid on olnud väljas läbi terve öö ning tööd jätkuvad täna ja nädalavahetusel kuni elektrivarustuse taastamiseni.

Eesti rannikualadele kehtib teise astme tormihoiatus. Soome lahe rannikualal võivad tuuleiilid ulatuda 28 m/s.

Laevaliiklus väikesaartega on siiani häiritud

Päeva jooksul tühistas väikesaarte vahel praamiliiklust korraldav Kihnu Veeteed hulga reise ning jagab operatiivselt infot järgmiste reiside kohta oma kodulehel.

Mandri ja Saaremaa ning mandri ja Hiiumaa vahelised ühendused toimivad, kuid TS Laevad hoiatab, et tugev tuul võib mõjutada parvlaevaliiklust Hiiumaa liinil.

Päästjate jaoks oli tegu tavapäraste tormikahjude likvideerimisega

Nii päästeameti põhja kui ka lääne regioonist kinnitati ERR-ile, et päästjatele on väljakutseid küll keskmisest enam, kuid mitte midagi ebatavalist võrreldes varasemate tormiolukordadega.

Põhja regioonis oli täna hommikuks registreeritud 50, lääne regioonis 148, ida regioonis 13 ja lõuna regioonis 34 väljakutset.

Põhiliselt on väljakutsed seotud teedele või elektriliinidele langenud puudega. Samuti on ohtu endast kujutanud lahti tulnud katuseplekk või ära lennanud eterniit.

Kõige keerulisem on olukord liiklust häirivate puumurdudega Saare-, Lääne- ja Pärnumaal.

"Torm ei ole veel kaugeltki läbi ja meile tuleb jätkuvalt teateid üha uutest teele langenud puudest," ütles transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla. "Liikluses tuleb olla väga tähelepanelik."

Pärnus rebis tuul lahti ka Eliisabeti kiriku tornis olnud plekitüki, mis tuules laperdas. Kuna aga tuul oli väga tugev, siis redelautoga üles ronimine oli liiga riskantne ka päästjate jaoks, seetõttu jäi plekitükk sealt öösel alla toomata.

Lääne regioonist öeldi, et hoolikalt jälgiti ka veetaset sadamates, kuid see ei tõusnud nii kõrgele, et sadamas seisvad autod oleksid võinud vee alla jääda.

Haapsalus oli vee all Paralepa rand ja osaliselt ka sinna viivad kõnniteed.

Jõgeva vallas Kaera külas kukkus puu teele ja sellele sõitis otsa auto. Päästjate saabumise ajaks oli auto lahkunud, kuid teel oli avarii jälgi. Liiklust ohustav puu eemaldati teelt.

Ka Põlva vallas Aarna külas sõitis murdunud ja teele kukkunud puule otsa auto ning seetõttu sai kahjustada ka teine auto.