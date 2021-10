Poola aktivistid nõudsid piiri lähistel migrantide aitamist

"Me ei saa käed rüpes istuda, kui lapsed veedavad nädalaid külmades, märgades ja pimedates metsades Poola territooriumil ilma toidu, joogi ja ligipääsuta varjupaigale," ütlesid ürituse organiseerijad Facebookis.

Tuhanded migrandid, kes on peamiselt pärit Lähis-Idast, on üritanud alates augustist tulla üle Valgevene piiri. EL arvab, et Minsk on selle organiseeritud kättemaksuks Aleksandr Lukašenko režiimile kehtestatud sanktsioonide eest.

Poola on saatnud tuhandeid sõdureid piirile, ehitanud lõiketraadist aia ning kehtestanud kolm kuud pika eriolukorra piirialal, millega keelatakse seal ajakirjanike ja humanitaarabitöötajate kohalolu.

Protestijad tõid kohale loosungid nagu "Surmapiir" ning "Kartke Jumalat mitte põgenikke". Nad kutsusid Poola valitsust tühistama piirikeeldu, et migrantidel oleks võimalik saada abi.

Protestijad süüdistasid piirivalvet migrantide tagasi üle piiri sundimises ning kutsusid valitsust säärast praktikat peatama.

"Me tunneme kaasa inimestele selles metsas," ütles üks protestijatest Michałowo piirivalverajatise juures.

"Mu pojad küsisid minult täna hommikul: "Ema, mis saaks, kui meie peaksime öö metsas veetma?" See on kurb, äärmiselt kurb," ütles ta AFP-le.

Protest leidis aset Michalowos, mis varem sel kuul sai tähelepanu meedias, kui Poola piirivalvurid saatsid piirilt tagasi peamiselt naistest ja lastest koosnenud migrantide grupi, hoolimata nende palvetest saada varjupaika.