Valminud on kaitsekava mustand ja seda on juba kohalikele elanikele ka tutvustatud. Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik Anita Staub ütles, et Sillamäe elanikud teavad oma linna väärtusi hästi ja suhtuvad muinsuskaitse plaanidesse positiivselt. Kai Vare