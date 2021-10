Urve Palo lahkub Novoloto tegevjuhi kohalt

"Leppisime ettevõtte omanikuga kokku, et jätkan veel mõne aja ning alustan või viin lõpule teatud osa tegevusi. Olen seadnud endale eesmärgiks, et kõik kokkulepitu saab selle aastaga tehtud, sealhulgas on tänaseks valminud ja kontserni poolt heaks kiidetud järgmise viie aasta eelarvestrateegia," ütles Palo ERR-ile.

Palo soov on asuda pakkuma juhtimiskoolitusi. "See on midagi mida ma tahan ära proovida. Koolitaja ja konsultandi tee ei ole mulle võõras, ma olen läbi aastate konverentsidel esinenud ja tagasiside on olnud positiivne, samas on mitmeid inimesi, kes peavad mind oma juhtimismentoriks ja aeg-ajalt küsivad nõu," rääkis Palo.

"Olen saanud mitmeid huvitavaid koostöö pakkumisi koolituse vallas ja usun, et kui õige aeg käes, siis panen ennast juhtimiskoolitajana ka proovile," lausus ta.

Palo sõnul poliitikasse naasmise plaane tal ei ole. "Ma ei lahkunud poliitikast selleks, et sinna naasta. Midagi ei jäänud minu jaoks pooleli või tegemata. Olin lõpuni kõik ametiajad, kuhu mind valiti. Käesoleval kuul lõppes ka volikogu aseesimehe töö Viimsi vallas. Rohkem kandideerimiseks ma enda jaoks motivatsiooni ei leidnud. Osalesin kolmel korral nii riigikogu kui ka kohaliku omavalitsuse valimistel ja usun, et seda on rohkem, kui küll," ütles Palo.