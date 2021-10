Arstide liit kutsub valitsust jätkama lisarahastust haiglatele

Arstide liit kutsub üles valitsust jätkama haiglate koroonaviiruse ravi lisakulude rahastamist ka tuleval aastal. Liidu sõnul on see rahastus hetkel ohus.

"Olukorras, kus viirus levib kontrollimatult, plaanib valitsus lõpetada haiglate Covidi ravi lisakulude rahastamise. Järgmisest aastast kaetakse need meie kõigi ravikindlustusmaksust. Kui viiruselaine taandudes on võimalik plaaniline ravi taastada, siis ei pruugi selleks raha jätkuda ja praegu peatatud ravi ja operatsioonid võivad edasi lükkuda teadmata ajani," seisis arstide liidu presidendi Jaan Süti saadetud avalduses.

Sütt märkis, et kriisiga toimetulek sõltub eelkõige arstidest, õdedest ja hooldajatest, aga neid on Covid-osakondadesse üha raskem leida.

"Riigipoolse rahastuse kärpimise tõttu võivad kaduda ka koroonapatsiente ravivate tervishoiutöötajate lisatasud. Arstide liit peab seda lubamatuks," märkis Sütt.

Ta lisas, et arstkond ei nõua riigi lukku panemist, kuid Covid-tõendeid, maskikandmist, eneseisolatsioonis viibimist tuleb senise leebe manitsemise asemel tegelikult kontrollida, rikkujaid karistada ja reegleid eiravad asutused sulgeda.

"Teeme tööandjatele ettepaneku hakata nõudma kõigilt töötajatelt, kes puutuvad töökohtadel kokku teiste töötajate või klientidega, vaktsineerimise või läbipõdemise tõendit või 2 – 3 korda nädalas omal kulul testimist. Eeskuju peab näitama avalik sektor."

Süti sõnul on vaja muuta pandeemia ajal kehtivaid andmekaitse reegleid, et need ei segaks nakatumise piiramist ja vaktsineerimise korraldamist. "Absurdne on olukord, kus terviseametnik, koolijuht ja tööandja ei tohi teada vaktsineerimisandmeid ega nakatunute nimesid, mistõttu näiteks lähikontaktseid välja selgitada ja isolatsiooni suunata on praktiliselt võimatu," leidis ta.

"Riiklik vaktsineerimise taktika peab keskenduma väiksematele sihtrühmadele ja võimalikult individuaalsele nõustamisele ning julgema kasutada nii motiveerivaid kui pitsitavaid meetmeid," seisis avalduses veel.