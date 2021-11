TÜ kliinikum asub plaaniliste operatsioonide palateid taasavama

Covidi intensiivravipatsiente on Tartu Ülikooli kliinikumis praegu 18, mis on rohkem kui Põhja regiooni kolme haigla peale kokku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui Põhja-Eesti haiglad said plaanilise ravi taastada juba mõni nädal tagasi, siis Tartus hakkas olukord koroonakohtade vähendamist võimaldama alles nüüd.

"Mõningane tendents haigete vähenemiseks on olemas. Oleme saanud sel nädalal sulgeda kuus Covidi intensiivravikohta ja selle arvelt taastada kahe operatsioonitoa võrra plaanilist kirurgilist tegevust," ütles TÜ kliinikumi ravijuht Andres Kotsar.

Kolmanda laine ajal on plaanilist ravi edasi lükatud hinnanguliselt mõnel tuhandel inimesel. Kõige rohkem on Covidi patsientide ravi tõttu ootama jäänud kardiokirurgi, neurokirurgi ja ortopeedi ravile vajavaid haigeid.

"Praegu Lõuna-Eestis on kindlasti rohkem väljakutseid sellega. Põhja-Eestis on juba olukord paranemas ja plaanilist tööd peaaegu võimalik täies mahus teha, kuid Lõuna-Eestis on kindlasti rohkem neid, kes plaanilist ravi ootavad. Me loodame, et sel aastal asutused suudavad enda edasi lükkunud plaanilise ravi ära teha," rääkis haigekassa partnersuhtluse osakonna peaspetsialist Signe Borissov.

Kui haigekassa ootus ja lootus on, et enamik Covidi kriisi tõttu ära jäänud plaanilisi lõikusi saab enne uut aastat tehtud, siis Kotsari hinnangul see tehtav pole.

"Me peame kõigepealt taastama tavatöörütmi ja siis saame mõelda, kas õnnestuks seda tavatöörütmi intensiivistada, et järje peale jõuda. See võib kesta

ja kestabki mitmeid kuid," selgitas ta.