Aasta põllumees 2021 on lihaveisekasvataja Andres Vaan

Vaan kasvatab lihaveiseid Pärnumaal Lääneranna vallas, jätkates veisekasvatuses oma isa Aldo Vaani elutööd. Rootsi külas tegutsev pereettevõte Topi Mõis on investeerinud aastate jooksul uutesse lautadesse ning teeb tõuaretuses rahvusvahelist koostööd.

Kevadest sügiseni on Vaani limusiini tõugu veised karjamaal, aidates hooldada ka Matsalu rahvuspargi territooriumi. Praegu on nad juba varju all kolmes suures laudas.

Kokku on ettevõttel sõltuvalt aastaajast lihaveiseid kuni 400, neist ligi 170 on põhikarja moodustavad ammed.

"Limusiin on majanduslikult efektiivne, ta on väga lihakas tõug, ta poegib hästi, ta on piimakas, teda on võimalik valikute teel rahulikuks saada," kirjeldas Vaan.

Vaani sõnul on ta karja aretamisel valinud välja rahulikuma iseloomuga loomi, mille tõttu on karjaga tegelemine lihtsam. Tõuaretuseks sobivate loomade valimisel on abiks ka koostöö prantsuse organisatsiooniga veiste genoomi analüüsimisel.

"Me saame väga varakult juba teada karvaproovide abil, milleks see loom on võimeline, kui hästi ta kasvab, milline on tema piimakus, kui kergelt ta poegib. Neid näiteid on mitmeid," rääkis Vaan.

Kui Eestis aretatud tõuloomade vastu tuntakse Vaani sõnul huvi nii lähiriikides kui ka näiteks Türgis ja Kesk-Aasias, siis lihaveisesektoris tervikuna on viimase viie aasta jooksul siinsetel loomakasvatajatel olnud hinnalanguse tõttu keeruline.

"Võrreldes teiste põllumajandussektoritega, kui räägime Euroopa Liidu toetustest, on lihaveisekasvatus mõnevõrra väiksemate toetusnumbritega," nentis Vaan.

Tänavusele Maalehe ja Põllumajandus-Kaubanduskoja konkursile "Aasta põllumees" esitati kaheksa kandidaati kuuest maakonnast. Tiitlit anti tänavu välja 21. korda.