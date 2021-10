Läti tervishoiuministeerium soovib välja kuulutada mobilisatsiooni

Mobilisatsioon tähendab, et hakatakse sihikindlalt kavandama ja ette valmistama riiki ähvardava ohu või selle tagajärgede kõrvaldamise sõjalisi ja tsiviilkaitse meetmeid, kasutades teatavaid inim-, ainelisi ja raharessursse.

Heiberga rõhutas, et tegemist on esimese korraga, kui Lätis mobilisatsiooniseadust rakendatakse.

Tervishoiuministeeriumi prognoosi kohaselt kuulutatakse mobilisatsioon välja 2. novembril.

Läti tervishoiuminister Daniels Pavluts kavatseb esitada valitsusele määruse inimressursside osalisest või kohalikust mobilisatsioonist käimasoleva eriolukorra ajal.

Mobilisatsiooni hakkab koordineerima ja kutseid jagama tervishoiuministeerium, mis määrab ka need meditsiinitöötajate kategooriad, kelle suhtes mobilisatsiooni rakendatakse.

Heiberga selgitas, et kutsed saavad erameditsiiniasutustes ja tervishoiusüsteemis mittetöötavad meedikud. Kutse mittetäitmise eest ähvardab kriminaalkaristus.

Tervishoiuministeerium loob peakorteri tervishoiuministeeriumi asutuste, ülikoolihaiglate, ning kaitse- ja justiitsministeeriumi ametnike tegevuse koordineerimiseks.

Kavas on, et Riia Idahaigla, Stradinši haigla ja seitse regionaalhaiglat tagavad inimeste koolitamise tööks COVID-19 või muudes osakondades.

Peaminister Krišjanis Karinš märkis valitsuse istungil, et nüüd on vaja pöörduda mobiliseeritavate inimeste poole, et nad oleksid muutusteks valmis. Samuti ütles Karinš, et mobilisatsiooni tulemusena võib mõne raviasutuse töö olla piiratud ning need vajavad riigi toetust.