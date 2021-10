Türi vallas läheb senise vallavanema valimisliit opositsiooni

Uue volikogu esimeheks saab Järvamaa haigla arst Maarja Brause, vallavanemaks Paide lasteia juhataja Ele Enn ja abilinnapeaks 23-aastane EKRE noorpoliitik Elar Niglas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riigikogu liige Lauri Läänemets loobus Türi vallavanema kohast, kuna see tooks asendusliikmena parlamenti Keskerakonna liikme Monika Haukanõmme ja sotsid kaotaksid siis ühe koha riigikogus.

Vallas luuakse kaks poliitilist valdkonnajuhi kohta, EKRE poolt võib selle saada endine minister Mart Järvik.

"Täna on vallas üsna palju töökohti, mis on nii-öelda küll positsioonilt vallaametnikud, aga teistpidi on nad täiesti poliitilised ametikohad. Me lihtsalt kaotame need poliitilised ametikohad ära ja asendame ausalt poliitiliste ametikohtadega või poliitiliste inimestega - nii nagu vallavõim vahetub, vahetuvad ka need inimesed seal," selgitas Ele Enn.

Samuti pööratakse ümber plaan vähendada Türi vallas põhikoolide arvu.

"Koolid on kogukonna südameks ja meie eesmärk on ju see, et valla rahvaarv hakkaks kasvana, mitte ei jätkaks kahanemist. Nii et me peame vaatama ka selle pilguga sellele asjale otsa, et me ei saa lihtsalt niisama asju kokku tõmmata," ütles Elar Niglas.