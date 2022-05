Türi endine vallavanem Pipi-Liis Siemann liitus Reformierakonnaga

Pipi-Liis Siemann on viimase 20 aasta jooksul töötanud peamiselt kohalikus omavalitsuses, viimased kümme aastat Türi omavalitsusjuhina ning olnud ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees.

Pipi-Liis Siemann selgitas, et ta soovib ta edendada maaelu arengut. "Leian, et peame võimaldama inimestele töötamise, hea hariduse saamise ja eneseteostuse võimalused kõikjal Eestis. Mulle on oluline laste ja perede turvatunde suurendamine ning usun, et tugeva ja kvaliteetse hariduse andmine Eestis on võtmetähtsusega meie riigi tulevikuteel."

Siemann kuulus alates 2008. aasta veebruarist kuni eelmise aasta lõpuni erakonda Isamaa. Erakonnast lahkumist põhjendas ta sellega, et partei on tema hinnangul viimasel ajal muutunud ning tema maailmavaade ei ühti enam sellega. "Minus on natuke rohkem liberaalset maailmavaadet," ütles ta.