Ajateenijatest parameedikud aitavad tervishoiutöötajatel aega võita

"Abi oleme andnud nii, kuidas oleme jõudnud," rääkis kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti "Terevisioonis".

Kaitsevägi on võitluses koroonaviirusega olnud abiks alates esimesest lainest, mil pandi püsti välihaigla Kuressaare. "Teise laine ajal samamoodi, kui haigete arv haiglas läks üles, siis olid hingamisaparaadid, hapnikusüsteemid need, millega tegelikult saime riigi tervishoiusüsteemi toetada," rääkis Lusti.

Kaitsevägi oli suvel abiks ka vaktsineerimisbussidega, kuid Lusti nentis, et suurt huvi need vaktsineerimata inimestes ei äratanud ning näiteks ühel korral sai päevaga vaktsineeritud vaid kolm inimest.

Praegu on kaitsevägi hingamisaparaatidega abiks Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas käivad ajateenijatest parameedikud rotatsiooni korras abiks.

"Parameedikuid on omajagu, aga kuidas keegi hõivatud on – need, kes meil on palgalised, neil on igapäevane oma töö, mis seisneb ajateenijate väljaõppes, nende turvamises, kiirabiautodega sõitmises. Neid kohe heldekäeliselt ära anda ei saa," rääkis Lusti.

Ajateenijatest parameedikuid on praegu 19, kes viie kaupa rotatsiooni alusel PERH-is abistavad.

"Eelkõige saab ta meditsiinipersonali töötada füüsiliselt, ka mõned lihtsamad protseduurid saab ära teha. Küll on see, et tõesti koroonapatsiendid võivad vajada pööramist, liigutamist, kindlasti saab vahetada mingeid tarvikuid seal patsiendi juures, olla sellega abiks, viia uuringutele. See on kõik see aeg, mida tervishoiutöötaja võiks kasutada millegi muu jaoks kui selle nii-öelda kõige lihtsama asja jaoks," kirjeldas Lusti.

Koroonaosakonnas tuge pakkudes erineb ajateenija treening tavapärasest peamiselt isikukaitsevahendite kandmise poolest. Esimese laine alguses viidi sisse õpe, kuidas isikukaitsevahendeid kasutada ning selle õppe puhul on palunud juhendajate abi ka haiglad.

Ajateenijad saavad soovi korral ka keelduda Covid-osakonda minekust, kuid Lusti sõnul on noored seni olnud pigem entusiastlikud.

Praeguseks on kaitsevägi Lääne-Tallinna keskhaiglale eraldanud kümme hingamisaparaati. Lähiajal saab kaitsevägi haiglatele täiendavalt kasutusse anda veel 15 hingamisaparaati. Kaitsevägi on vajaduse kasvades valmis appi rakendama ka tegevväelasi.