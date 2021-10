Võrumaal hukkus lasketreeningul haavata saanud politseinik

Õnnetus juhtus kella 15 paiku Sõmerpalu vallas Järvere lasketiirus, kus Lõuna prefektuuri kiirreageerijad osalesid lasketreeningul.

Esialgsetel andmetel harjutasid kaks meeskonda taktikalist liikumist, mille käigus tulistati sihtmärke. Mõlemat meeskonda juhendasid ja jälgisid laskeinstruktorid. Ühel hetkel sattus üks politseinikest seni teadmata põhjusel ootamatult teise meeskonna tulesektorisse ning sai kolleegi lasust pihta. Meeskonnakaaslased kutsusid abi ja alustasid kohe elustamist, kuid paraku ei andnud see enam tulemust ja politseinik suri sündmuskohal.

Teenistuskohustuste täitmisel hukkunud politseinik alustas tööd 2015. aastal patrullpolitseinikuna ning jätkas 2017. aastal Tartu kiirreageerijana.

"Tänane päev on ootamatult toonud meile kõigile väga palju pisaraid. Oleme kaotanud noore, energilise ja politseitööle pühendunud kolleegi, kes oli paljudele eeskujuks oma särava oleku, suhtlusoskuse ja teotahtega," märkis PPA peadirektor Elmar Vaher ja avaldas kaastunnet politseiniku lähedastele, sõpradele ja kolleegidele.

"Taktikaline väljaõpe ja laskmiskoolitused on selle meeskonna igapäevase töö osa, kus iga treening algab ohutusnõuete üle kordamisega. Alati on kohal laskeinstruktorid ning samuti parameediku väljaõppega politseinikud, kes oskavad esmaabi osutada," sõnas Vaher.

"Aktuaalsele kaamerale" ütles Vaher, et juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlus ning treeningul osalenud kiirreageerimismeeskond annab Tartus politseile oma ütlused.

"Kiirreageerimisüksuse ülesanne on lahendada väga keerulisi ülesandeid, mis tähendab ka seda, et nende ettevalmistus on natuke teistsugune. Selliste harjutuste läbiviimine on kiirreageerimismeeskonnale tavaline ja nii tehti ka täna," rääkis Vaher.

"Alustatud on juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlus. Me proovime täpsemalt selgeks saada, mis toimus. Meeskond asub täna Tartu majas, annab kindlasti ka varsti oma ütlused. Meeskonnaga tegelevad psühholoogid ja anname igakülgset abi lähedastele, elukaaslasele, emale-isale ja kõigile, kes tunnevad ennast sellest sündmusest puudutatuna," lisas politseijuht.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kairi Kaldoja sõnul on kurb, et niivõrd noor politseinik töökohustuste täitmise käigus hukkus.

"Politseinike töö juurde kuulub pidev treening ja koolituste läbimine, kus tuleb võimalikke ohuolukordi läbi katsetada. Selleks on ette nähtud mitmed ohutusnõuded, mille korrektne järgimine peab tagama osalejate turvalisuse. Kriminaalmenetluse käigus selgitame välja, kuidas täpselt sündmused lasketreeningul toimusid ja kas vajalikud ohutusnõuded ning muud reeglid olid nii osalejate kui ka instruktorite poolt täidetud," selgitas Kaldoja.

Kriminaalmenetlust viib läbi politsei sisekontrollibüroo ja juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

President avaldas kaastunnet

President Alar Karis avaldas sotsiaalmeedia vahendusel kaastunnet hukkunu lähedastele.

"Traagiliselt murdus noore politseiniku Joonas Männiku elu. Murdus teenistusülesande täitmisel, õppusel, kus ta harjutas, kuidas kaitsta meie turvalisust. Minu sügav kaastunne politseiniku Joonas Männiku elukaaslasele, vanematele, õele ja vennale, lähedastele, sõpradele, teenistuskaaslastele."