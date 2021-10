Mustad kassid ootavad varjupaigas koju saamist kauem kui teised

Päris oma inimest tuleb varjupaika sattunud kassil vahel kaua oodata. Võru varjupaigas ootas kass nimega Karri üheksa aastat ja siis kui tundus, et tema ootused on olnud asjatud, sai ka tema päris oma koju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Punased kassid pääsevad varjupaigast kiiresti, sest nemad toovat raha, ja kolmevärvilised toovat õnne. Keerulisem on neil, kelle kasukas on must või mustvalge.

Üle Eesti ootab varjupaikades kodu üle 90 musta kassi. Varjupaikade MTÜ ühendab kuut loomade varjupaika üle Eesti ning oktoobri lõpuni ehk veel mõned päevad kestab varjupaikades musta kassi kuu. See tähendab, et musta või mustvalge lemmiku saab varjupaigast ühe euro eest. Muidu on loovutustasu 35 eurot.

"Märkasime, et need mustad ja mustvalged kassid viibivad varjupaigas jube kaua ja neid ei taheta eriti võtta. Ilmselt põhjus võib olla ka see, et eestlased on hästi ebausklikud ja oleme kõik kuulnud, et kui must kass jookseb üle tee, siis tuleb suur õnnetus," rääkis Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Alates oktoobri algusest on koju läinud üle 50 musta kassi.

Lemmikut otsima minnes vaadatakse peale kasuka värvi ka vanust. Üle viieaastased koerad veedavad varjupaigas vahel aastaid. Nüüd, kui musta kassi kuu läbi saab, algabki kampaania, et ka seeniorkoerad kodu leiaksid.