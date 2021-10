Poola avas surnuaedades vaktsineerimispunktid

Poolas avati esimesed vaktsineerimispunktid surnuaedades, et matustel viibivad või oma lähedaste haudu koristavad inimesed saaksid ühtlasi ka koroonavastase kaitsesüsti.

Terviseministeeriumi hinnangul on praegu just õige aeg kalmistutel vaktsineerida, sest poolakatel on tavaks kõigi pühakute päeva paiku lähedaste haudadel käia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poolas on praeguseks täielikult vaktsineeritud 51,4 protsenti elanikkonnast.