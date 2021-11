Lähikontaktsete määramine on nüüd koolide käes

Kui seni määras terviseamet nakatunu lähikontaktsete ringi, siis nüüd, mil laste testimine on läinud haridusasutuste kätte, jääb ka nende määrata positiivse testi andnu lähikontaktsed. Haridusministeerium leiab, et esmaspäeviti testides klassikaaslasi lähikontaktseks lugema ei peaks.

Haridusministeeriumini pole teateid koolides kiirtestimise tõrgetest laekunud, ent detailsemat tagasisidet küsitakse nädala lõpus.

"Me oleme seni saanud umbes kahest koolist paarist klassist info. Ühestki probleemist pole praeguseni meile teada antud. Peame arvestama, et neid positiivseid proove tõenäoliselt tänase jooksul tuleb. Mis aga on hea: muidu oleksid need lapsed lihtsalt läinud koolitundi ja olnud seal sedasi. Kindlasti katkestame selle testimisega nüüd nakkusahelaid," ütles haridusministeeriumi teadusnõunik Mario Kadastik ERR-ile.

Kui seni määras koolikolletes lähikontaktseid terviseamet, siis nüüd, mil laustestimine on koolide kohustuseks tehtud, peavad nad ka lähikontaktsete üle ise otsustama. Kadastik möönis, et selle tulemused võivad sõltuda koolide tõlgendamisoskusest.

"Nädala esimese päeva testi järel ei pea klassikaaslasi lugema lähikontaktseks. Kui testi teha sealt edasi nädala sees, kolmapäeval või reedel, siis on lapsed juba mitu päeva koos olnud ja siis on juba teine teema," ütles Kadastik.

Kuna ministeerium koostas kiirtestide jaotamise logistika enne, kui mõned omavalitsused teatasid otsused oma koolid kaugõppele saata, saadeti testid ikkagi kõigisse koolidesse laiali. Kadastiku hinnangul võiksid koolid saata testid laiali ka koduõppel lastele, et tuvastada võimalikud nakatunud sealgi.

"Tsentraalset koordineeritud logistikat pole koduõppel olijatele veel välja töötatud," ütles Kadastik.

Algul plaanis ministeerium võtta koolides kasutusele nn pulgakommimeetodi, mille puhul lapsed oleksid lutsutanud magusat vatitupsu, mis tulnuks sülitada ühte testiämbrisse kokku. See näidanuks, kas klassis esineb koroonaviirust ning positiivse testi korral korraldatuks kõigile klassis PCR-testimine.

Mille taha see täpselt jäi ja mistõttu hoopis ninaneelutestid kasutusele võeti, pole ministeerium selgelt välja öelnud. Ka Kadastik jäi põhjendamisel ebamääraseks: "See jäi logistiliselt ära."

Seda pole plaanis rakendada ka edaspidi, juhul kui tagasisidest selgub, et lapsed on ninaneelu kaudu testimise selgeks saanud.

Küll soovitab ta kohalikel omavalitsustel soovi korral seda ise korraldada näiteks oma lasteaedades, mis praegu on riiklikust testimisstrageegiast välja jäänud.