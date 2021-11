Mõnda kooli ei jõudnud kiirtestid planeeritud ajaks kohale

Alates esmaspäevast oli kavandatud kogu koolipere kiirtestimine. Tallinnas ja Tartus aga oli koole, kus veel testimiseni ei jõutud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu linn ei näe selles probleemi, Tallinna haridusamet aga esimese testimispäevaga rahule ei jäänud.

"Täna hommikul kümnes koolis üritati teste teha, kõik ülejäänud koolid võtsid aega ja tänase päeva jooksul neid teste ei suutnud korraldada. Nad tahavad korraldada õpetajatele infot, kuidas teste korraldada, arutada selle üle, kuidas seda kõige parem oleks korraldada," kommenteeris Tallinna haridusameti juht Andres Pajula.

"Suuremaks probleemiks on see, et neid teste jõudis koolidesse võrdlemisi vähe ja päris mitmes koolis, kus õpilasi rohkem, on teste jõudnud kas üheks või ainult kaheks testimise korraks. Aga loodame, et veel jõuavad need testid koolidesse," ütles Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juht Riho Raave.