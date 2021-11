"Siin me oleme" perearstipõuast: noored ei taha ja vanad ei jaksa enam

Perearstide puudus on jõudnud punkti, kus vananevatel arstidel pole võimalik jääda väärikalt pensionile, selle asemel töötavad nad end haigeks ja isegi surnuks. Patsientidel tuleb aga leppida sellega, et perearsti juurde pääsemine muutub aina keerukamaks, edastab selle nädala saade "Siin me oleme".

15 400 elanikuga Valga vallas soovib uuest aastast oma enam kui 2000 nimega nimistu ära anda 68-aastane perearst Hilja Priuhka.

"Ma annan nimekirja ära, kuna ma olen tegelikult pensionär, ma arvan, et ma võin tegelikult puhkusele jääda," selgitas Priuhka. "Tööd on piisavalt palju, iga aasta tuleb töömahtu juurde ja ma mõtlen, et ega elu ei seisne ainult töö tegemises."

Nimekirja ära andmine pole aga niisama lihtne, kuna uut arsti pole võtta. Niisiis lõppeb pensionile jäämise soov üsna sageli sellega, et teda üritatakse ümber veenda.

"Patsiendid ka vaatavad kurbade silmadega ja ütlevad, palun, ärge minge veel," rääkis Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi. "Kui inimesel on veel mingid jõuressursid alles, siis ta ikkagi proovib veel pingutada."

Vallikivi sõnul on perearstide põud suhteliselt kriitiline. "Jah, meil on arstid, kes tahavad minna pensionile, aga nad ei saa," rääkis Vallikivi. "Nad töötavad väga kõrge eani ja töötavad väga raskete kaasuvate haigustega ja ikkagi väga läbipõlenuna, et selles mõttes see on päris kehv seis praegu."

Sisuliselt pooled 735 perearstist – 48 protsenti – on üle 60-aastased ehk kas pensionieelikud või juba pensioniealised. 11 protsenti perearstidest on juba üle 70-aastased. See tähendab, et perearstid töötavad sõna otseses mõttes surmani.

Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on nimistute arv vähenenud 805 nimistult 786-le. See tähendab, et 20 nimistut on liidetud või ära kadunud. Seejuures teeb umbes poolesajas nimistus tööd abiarst ehk teisisõnu seal ei ole perearsti.

Milline on riigi plaan perearstikriisi leevendamiseks ja mis on see, mis tooks noored perearstiameti juurde, saab näha esmaspäeval ETV-s saates "Siin me oleme" algusega kell 20.