Esimese vaktsiinisüsti sai eelmisel nädalal üle 14 000 inimese

Perearstikeskustes tehti eelmise nädala jooksul 23 531 COVID-19 kaitsesüsti, sellest 18 934 lisa- või tõhustusdoosi ning 4597 esmast doosi, teatas sotsiaalministeerium. Epidemioloogilise olukorra kiire halvenemise tõttu keskenduvad kõik Eesti perearstid ja -õed kuni 5. novembrini COVID-19 vaktsineerimisele ning sellega seotud nõustamisele.

Vaktsineerimiskuuri on alustanud praeguseks kokku 796 164 inimest, vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 761 153 inimest ning vähemalt ühe lisa- või tõhustusdoosi on saanud kokku 44 322 inimest.

Vaktsineerimiseks tuleb võtta ühendust oma perearstikeskusega. Vaktsineerima võib minna koos lähedase või tuttavaga – vaktsineeritakse ka neid, kes pole konkreetse perearsti nimistus.

Tõhustusdoose tehakse vähemalt kuue kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest.

Liikumisraskustega inimesi vaktsineeritakse ka kodus. Kodus vaktsineerimise vajadusest tuleb teada anda oma perearstile või infotelefonil 1247.

Perearstid vaktsineerivad peamiselt Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga Comirnaty. Perearsti või -õega saab ka arutada, milline vaktsiinidest on inimesele sobivaim ja leida talle parim lahendus.