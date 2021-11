Stoltenberg ERR-ile: Venemaa ei kujuta praegu Balti riikidele otsest ohtu

Peasekretäri sõnul on Venemaa käitumine väga murettekitav ning seda tuleb hoolega jälgida.

"Mida me näeme, on Venemaa kasvav kohalolek ja märgatav Vene vägede koondamine Balti piirkonda. Sellele on NATO ka vastanud kasvava kohalolekuga piirkonnas, koos lahingugruppidega Balti riikides, koos suurema kohalolekuga õhuruumi valvamisel, maal ja merel. Me oleme suurendanud ka vägede valmisolekut, et kiiresti reageerida kui vaja. Seega on NATO Balti piirkonnas, Balti riikides esindatud, kuid ka riikides nagu Taani ja teised, mis NATO-t siinkandis esindavad," rääkis Stoltenberg "Aktuaalsele kaamerale".