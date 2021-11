Konsensusliku seksuaalsuhte vanusepiir tõuseb 16. eluaastani

Valitsus kiitis neljapäeval heaks ja saatis riigikogusse justiitsministeeriumis valminud eelnõu, mis tõstab konsensusliku seksuaalsuhte eapiiri 16. aastale. Erandiks on nn Romeo ja Julia klausel, mis võimaldab kuni viieaastase vanusevahega paaridele seksuaalsuhteid jätkuvalt alates 14. eluaastast.

Seksuaalse enesemääramise eapiiri muudetakse seni kehtinud 14 aastalt 16 aastale. Praegu on Eestis karistusseadustiku kohaselt seksuaalse enesemääramise eapiiriks 14 aastat, mis tähendab, et täiskasvanu seksuaalvahekord noorema kui 14-aastase lapsega on täisealise jaoks seksuaalkuriteona karistatav.

Lisaks luuakse eelnõuga niinimetatud Romeo ja Julia klausel, mis võimaldab noore täiskasvanu ja 14–15-aastase alaealise vahelise seksuaalsuhte ilma kriminaalkaristuseta, kui nende vanusevahe on kuni viis aastat. Nii näiteks on lubatud konsensuslikud seksuaalsuhted 14-aastasel kuni 19-aastasega ning 15-aastasel kuni 20-aastasega.

Samuti muudetakse eapiire mittekontaktsetes, niinimetatud lastepornograafia kuritegudes selleks, et välistada vabatahtliku ning eakohase suhte jooksul loodud pornograafilise materjali käitlemise eest karistamist. Selleks lisatakse nendele kuriteokoosseisudele süüd välistavad asjaolud ja samuti viieaastase vanusevahe piir.

Eelnõuga kavandati algselt tõsta ka abiellumise erandlikku vanust 15 aastalt 16-le, et viia abiellumise iga kooskõlla seksuaalse enesemääramise eaga, kuid eelnõu kooskõlastuse käigus saadud tagasiside põhjal tehti eelnõusse muudatus, mille kohaselt alla 18-aastaselt enam abielluda ei saa.

Seadus peaks jõustuma 2022. aasta 1. juunil.