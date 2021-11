Erasektorist haiglatele personali appi ei leia

Koroonahaigete arvu tõus on esile toonud personalipuuduse haiglates. Abi otsitakse erasektorist, kuid ka erameditsiin on koroonakriisi ohjeldamisega juba rakkes.

Neljapäeval kohtusid haiglate liit ja eratervishoiuasutuste liit. Muu hulgas arutati, kuidas koroonapatsientidega ülekoormatud haiglatele leida erasektorilt abi. Haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule tõdes, et eratervishoid panustab juba, korraldades testimist ja vaktsineerimist.

"Siit ei saa oodata mingit väga suurt läbimurret, et erasektor jätab oma tööd pooleli ja inimesed tulevad haiglasse tööle. Esiteks pole suur osa nendest selleks kvalifitseerunud, teiseks on neil ka rutiinsed tegevused ja kohustused, mida nad peavad tegema. Pluss veel tänased Covid-kohustused," rääkis Sule.

Siiski lepiti kokku, et eratervishoiuasutuste liit saadab välja üleskutse, et leida juurde vabatahtlikke. Liidu juhatuse esimees Tõnis Allik loodab nii leida kümneid lisa abikäsi.

"Me ei saa juba puhtalt õigusruumi pärast sundida kedagi teise tööandja juures töötama. Selleks peaks tekkima eriolukord. Ma loodan, et seda ei teki. Kui valitsuse poolt korraldatakse asju selliselt, siis on teine olukord, siis tekib ka vastav õigusruum," ütles Allik.

Kuigi täpset numbrit ei oska Allik välja tuua, saaks nii vajadusel kaasata paarsada inimest. See aga tähendaks testimise ja vaktsineerimise võimekuse langust. Lisaks jääks ära erasektori pakutav plaaniline ravi.

"Meie teenus, valdavalt, on plaanilise ravi ambulatoorne osa. Praegu olukorras, kus haiglad on seda jõuliselt vähendanud ja teevad seda veelgi, siis selleks, et vähegi selles valdkonnas võimekust hoida, näevad eratervishoiuasutused pigem võimalust seda ravi pakkuda rohkem. Nii säiliks neile, kes seda ravi vajavad, mingigi võimalus ravi saada," selgitas Allik.

Allik hindab siiski, et nii ränk olukord tõenäoline ei ole. Kui ühes haiglas jääb personalist puudu, peaks esmalt kaaluma, kas abi saab leida haiglavõrgusiseselt.

"Mina kujutan küll ette, et võib-olla peab alustama teatud ümberkorraldustest haiglate sees või haiglate vahel. Piirkondadest, kus olukord on leebem, minna appi sinna, kus on lisakäsi vaja. Just sellest lähtuvalt, et haiglates on kõige paremini kvalifitseerunud personal."