Haigekassa eraldab reservist 11,79 miljonit haiglate COVID-19 kuludeks

Haigekassa nõukogu otsustas reedel teha valitsusele ettepaneku võtta haigekassa reservist 11,79 miljonit eurot, et raviasutuste COVID-19 patsientide vastuvõtuks tööd ümber korraldada ja maksta koroonapatsientidega kokku puutuvatele tervishoiutöötajatele kõrgemat töötasu.

Neljapäeval eraldas valitsus viis miljonit eurot perearstidele, et veelgi enam motiveerida neid vaktsineerimisele kaasa aitama.

"Nakatumise tase on praegu Eestis väga kõrge ning mitmete haiglate koormus on jõudnud kriitilise piirini. Eesti inimestele vajaliku arstiabi tagamine nõuab tervishoiutöötajatelt lisatöötunde ja raviasutustelt valmisolekut töö ümberkorraldamiseks. Reservkapitali kasutuselevõtt võimaldab maksta arstidele ja õdedele kõrgendatud määras tasu nii eriarstiabis COVID-19 patsientidega tegelevates osakondades, sh intensiivravi osakondades kui ka õendusabi osakondades. Samuti võimaldab see katta raviasutuste kulusid seoses töö ümberkorraldamisega," ütles haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Eriarstiabis suunatakse lisavahendid töötasu hüvitamiseks COVID-patsientidega tegelevates nakkusosakondades, sealhulgas teise ja kolmanda astme intensiivravi osakondades. Õendusabis on kavas kompenseerida täiendavalt voodipäeva tasu COVID-19 positiivsete patsientide viibimisel õendusabi osakonnas.

"Meie kõigi teha on, et nakatumine ja haiglaravi vajaduse kasv pidurduks ning tervisesüsteemil ei tuleks veel ulatuslikumalt raviteenuseid ümber korraldada või sootuks piirata. Peame täitma kõiki nakkusohutuse reegleid ning andma igaüks oma panuse läbi vaktsineerimise. Iga kaitsesüst võib olla elupäästev," lisas minister Kiik.

Haigekassa reservkapitali võib kasutusele võtta vaid erandkorras tervise- ja tööministri ettepanekul ja valitsuse korraldusega. Haigekassa reservkapitali suurus on praegu 93,2 miljonit eurot, millest planeeritakse 2021. aasta oktoobrist detsembrini suunata COVID-19 haiguse ravikulude täiendava vajaduse katteks 11,79 miljonit eurot.

Haigekassa finantsvaldkonna eest vastutava juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul võetakse reserve kasutusele alati väga läbimõeldult. "Tervishoiukulud seoses COVID-19 haigestumise kolmanda lainega on prognoositust kõrgemad ning nende kulude katmiseks on vaja lisaraha," ütles Banhard.

Haigekassal tuleb 2022. aastal reservkapitali maht seadusega ettenähtud suuruses taastada. Haigekassa reservkapitali moodustamist reguleerib haigekassa seadus. Tegemist on haigekassa eelarvevahenditest moodustatava reserviga, mis on mõeldud makromajanduslikest muutustest tekkivate eelarveriskide vähendamiseks.

Reservkapitali suurus on 5,4 protsenti haigekassa eelarve mahust ja reservi nõutava tasemeni viimine toimub üldjuhul eelnevate perioodide jaotamata tulemi arvelt.