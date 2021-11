Soome ehitusliit soovib koroonatõendite kontrollimist töökohal

Soome ehitusliit soovib, et koroonatõendi nõue kehtestataks ka töökohtadel, sest eriti Balti riikidest on Soomes tööl palju vaktsineerimata inimesi.

Koroonapasside kasutuselevõttu töökohtadel soovib ka Soome tööandjate keskliit (EK). Liidu juht Ilkka Oksala rõhutab oma blogis, et tööandjal on õigus teada, kas töötaja on saanud kaitsesüsti või mitte. See aitaks tagada nii teiste töötajate kui ka klientide turvalisuse, leiab Oksala.

Eriti häälekalt nõuab aga koroonapassi kasutuselevõttu ehitussektor. Ehitusettevõtete liidu tööturujuht Kim Kaskiaro märkis, et ehitussektor ei saa hakkama ilma välismaiste töötajateta, aga neist enamik tuleb Balti riikidest, kus praegu on koroona-olukord eriti halb.

Kaskiaro ütles majanduslehele Talouselämä, et soovitused ei ole olnud piisavad, nüüd tuleb ehitusplatsidel koroonapass kohustuslikuks teha, nii et ilma vaktsineerimise, läbipõdemise või testimise tõendita tööle ei pääseks.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumis juba käivad ettevalmistused koroonapassi-nõude laiendamiseks, aga rahvastiku- ja sotsiaalteenuste ministri Krista Kiuru sõnul tuleb selle mõju inimeste põhiõigustele eriti hoolikalt analüüsida.

Kiuru peab Soome koroonaolukorda süngeks ja on mitu korda öelnud, et piiranguid on kaotatud liiga kergel käel. Eelmisel nädalal ütles ta ajalehele Ilta-Sanomat, et Soome on jõudnud nende maade sekka, kus epideemia ei ole kontrolli all.

Ajalehes Ilta-Sanomat avaldatud kaart näitab, et Ida-Soomes on viimase kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta nakatumisnäit 50, Pohjanmaal veidi üle 200. Võrdluseks olgu toodud, et Eesti kahe viimase nädala nakatumisnäit on ligi 1700.

Peaminister Sanna Marin ütles Kiuru sünget hinnangut kommenteerides, et minister pidas silmas epideemia levimist vaktsineerimata inimeste seas. Praegu on 86 protsenti üle 12-aastastest soomlastest koroona vastu vaktsineeritud. Marini sõnul tuleks jõuda vähemalt 90 protsendini.

Ka Soomes on haiglate koormus tõusnud ning valitsuses on nakatumiste suurenemine muret tekitanud. Soome ringhäälingu Yle teatel nõudsid teised valitsusparteid, et peaminister Marin kutsus valitsuse kokku koroonaolukorda arutama, aga Marin jäi endale kindlaks, et arutelu toimub tavapärasel valitsuse istungil kolmapäeval. Siis tuleb kõne alla ka koroonapassi nõude laiendamine.

Tööandjate keskliidu juht Oksala ootab enda sõnul suure huviga, millal suudab sotsiaal- ja tervishoiuministeerium anda selge juhise koroonapassi-nõudeks töökohtadel. "Ettevõtete tegevust on koroonakriisis piiratud vägagi tempokalt," nentis Oksala.